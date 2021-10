¿Cuál es la imagen online que proyecta un freelance o un empleado? Cómo impactar mejor en internet

Poseer una marca online es un aspecto imprescindible para que las empresas y los autónomos puedan identificarse en el mundo digital. Con el paso del tiempo, esta se transforma en una huella que quedará para siempre grabada en la mente de los consumidores y espectadores del negocio.

Para diseñar esta identidad de forma eficiente es importante tener claro qué es lo que se quiere comunicar y utilizar herramientas digitales que ayuden a cumplir ese propósito.

Uno de los cursos que ayuda a aprender cómo proyectar una imagen de marca es el Curso online de Imagen de Marca, que se puede encontrar en Academia de Oratoria Neotelling. Su fundadora Rocío Martín López enseña en 1 sola semana y mediante 5 retos a cómo crear una marca que realmente consiga comunicar o proyectar al cliente los valores del negocio. "Los retos nos llevan a la acción, sin acción no hay cambio y sin cambio no podemos modificar la imagen de marca proyectada", asegura la creadora de Neotelling, quien recoge en este curso algunos de los aspectos más importantes para llevar a la acción el deseo de construir una imagen de marca profesional. "Este curso no te hace experto" -aclara Martín-, lo que sí hace es quitar el grano de la paja y llevar a los alumnos a la acción con aspectos clave que se deben decidir al formar una imagen de marca profesional individual.

El Curso de Imagen de Marca online de Academia de Oratoria Neotelling

En la era digital actual, una marca online es necesaria para que un negocio o autónomo consiga dejar su huella en internet: la necesitan tanto autónomos o fundadores de sus propias empresas como personas individuales que deseen mejorar en sus puestos de trabajo y quieran ser dueños de su imagen de marca online. El diseño de esta marca suele ser realizado por expertos del sector, ya que esta tiene un gran peso de cara a los clientes y el público objetivo. Este símbolo digital será el que permitirá a un negocio diferenciarse de otras empresas y comunicar sus ideas y valores dentro de la misma. Por esta razón, muchos profesionales independientes, freelances y empleados de grandes empresas se han unido al Curso de Imagen de Marca online de la Academia de Oratoria Neotelling para empezar desde la acción a crear su propia imagen de marca. Se trata de un curso online grabado, por lo que los alumnos podrán acceder cuándo y desde dónde quieran: cada día se libera una nueva píldora de vídeo con un nuevo reto, gracias a lo que los alumnos pueden ir practicando en su imagen de marca desde el principio.

1) ¿Quién quieres ser como profesional en 5 años? ¿Cómo te ves?

2) ¿Con qué colores, imágenes y vídeos te identificas?

3) ¿Conoces cómo utilizar los algoritmos de LinkedIn y Google a tu favor?

4) ¿Sabes cómo multiplicar la difusión de tu imagen de marca online?

Estas son algunas de las preguntas que se plantean en el curso para ayudar al alumno a impactar de la forma que quiera en la red gracias a su imagen de marca trabajada.

Motivos por los que es importante comunicar de forma efectiva una marca online

Los puntos anteriores se aprenderán de una manera totalmente dinámica: a través de 5 vídeos tips prácticos y no teóricos, para el beneficio del alumno. Después de cada uno de los vídeos, Rocío Martín López lanzará un reto, que ayudará al alumno a tener su imagen de marca definida al finalizar el curso.

Todas las recomendaciones que incluye la experta en comunicación digital en el Curso de Imagen de Marca online de Academia de Oratoria Neotelling podrán ser aplicadas por el alumno en el día a día de manera inmediata, razón por la que muchas personas recomiendan realizar el curso.

Una imagen de marca única y sólida será indispensable para crear esa primera conexión con el usuario y para dejar en la mente del consumidor un impacto significativo que termine por influir en su decisión de comprar o adquirir el producto o servicio de la compañía. Academia de Oratoria Neotelling y Rocío Martín López enseñarán a autónomos y negocios a través del Curso de Imagen de Marca online a cómo comunicarse a través del uso de las tecnologías, impactar de forma positiva en la mente del consumidor y dejar para siempre una huella digital.