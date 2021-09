¿Cuál es el objetivo de una evaluación psicopedagógica?: Área 44 Servicios Educativos

La evaluación psicopedagógica es una herramienta que permite dar respuesta, identificar y definir líneas de intervención ante la presencia de dificultades que pueden afectar al proceso de aprendizaje de un niño o adolescente.

En Área 44 Servicios Educativos cuentan con un equipo de especialistas en evaluación psicopedagógica y en intervención psicopedagógica, así como en el diseño de herramientas que ayudarán a los niños a superar sus dificultades y poder obtener un buen rendimiento escolar. Dan fe de ello los resultados que obtienen las familias con las que trabajan desde el año 2006.

Planificar la estrategia de atención al escolar a partir de los resultados arrojados por la evaluación psicopedagógica

La psicopedagogía abarca diferentes áreas de desarrollo de niños y adolescentes en edad escolar, que incluyen no solo el proceso de aprendizaje, sino también la conducta, la educación emocional y las habilidades para socializar.

Cuando un escolar presenta diferentes tipos de dificultades en el aula a la hora de realizar determinadas tareas, aspecto que comienza a influir sobre su estado anímico y, en muchas ocasiones, en sus relaciones con iguales, familiares, etc. es el momento idóneo para realizar una evaluación psicopedagógica.

Este proceso se inicia con una entrevista familiar para obtener información sobre la dinámica del escolar: inicio de los malos resultados, evaluaciones previas, informes del colegio, forma en la que reacciona ante el estudio, exámenes, influencia de la situación en la dinámica personal, social y familiar... Aunque en la primera conversación que se establece ya se intercambia información muy valiosa, esta entrevista permite definir y diseñar correctamente los pormenores. En algunas ocasiones puede solicitarse una entrevista de forma previa a la evaluación o posterior y suele llevarse a cabo de forma online.

En el proceso de evaluación, se trabaja para definir, identificar y encontrar el origen de las dificultades, para lo que se hace uso de pruebas estandarizadas y otras herramientas de gran valor. Aproximadamente, se suele invertir entre 2 y 4 horas en cada evaluación psicopedagógica, que puede realizarse de manera presencial y también online. Los expertos evaluarán los resultados y se explicará, detalladamente, a los padres y al centro educativo donde cursa el menor los estudios, para planificar el proceso de intervención y aquellas medidas de impacto a nivel escolar que ayudarán al niño a obtener éxito en su vida académica.

No todos los escolares que realizan una evaluación psicopedagógica presentan dificultad con la lectura, con la escritura, con los números o trastorno de déficit de atención, también es frecuente hacerlo en estudiantes que no presentan un método de estudio apropiado, que no son capaces de aprender los contenidos, que hacen mal los exámenes (por dificultades en el estudio, nervios, ansiedad...) o que "no saben estudiar", careciendo de estrategias de aprendizaje. También es frecuente valorar a escolares de cara a observar el concurso de Altas Capacidades Intelectuales.

Tratar los problemas de aprendizaje y de conducta es posible tras una evaluación psicopedagógica

La evaluación psicopedagógica también es el instrumento adecuado para detectar cuáles son las causas que generan un comportamiento no apropiado en las aulas y en el hogar. La dinámica de un escolar con dificultades de aprendizaje es mucho más compleja de lo que puede observarse a simple vista, pues el malestar generado en los estudiantes que no consiguen obtener éxito escolar puede terminar generando problemas de comportamiento, mentiras, conductas desafiantes con iguales, profesores y familia.

En este caso, la actuación del psicopedagogo es de gran importancia para ver en qué puntos hay que actuar a fin de modificar la conducta del estudiante. Para ello, se trabaja en conjunto con la familia y con el colegio, a quienes se les hace partícipes del proceso desde el minuto uno, existiendo una coordinación constante y continuada con todos ellos.

La evaluación psicopedagógica es un proceso sencillo, rápido, con resultados que pueden suponer un gran impacto y un cambio radical en la vida escolar y personal de cualquier estudiante con dificultades de aprendizaje.