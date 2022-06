¿Cuáles son las 7 Claves para vencer el miedo a hablar en público?

Desarrollar reuniones, conferencias o presentaciones online es parte del trabajo cotidiano de millones de personas alrededor el mundo, que afrontan el reto de comunicar con cercanía y seguridad frente a las pantallas de su ordenador, tablet o móvil.

Hablar en público enfrenta a los individuos con su miedo al rechazo, el temor a no ser lo bastante buenas o a hacer el ridículo. Cada semana, Esther Nguema entrena a profesionales para que realicen formaciones, charlas o entrevistas y constata que los nervios e inseguridades son el peor enemigo de su éxito.

El método CEN de Oratoria es una combinación de técnicas profesionales de comunicación con un trabajo de inteligencia emocional y autoestima.

Es fundamental liderar los miedos para comunicar con naturalidad y credibilidad frente al público, ¿cómo hacerlo?

Trabajar el origen del miedo

Los pensamientos anticipatorios son unos de los principales enemigos de la oratoria. El cerebro quiere que las personas sobrevivan y hablar en público se percibe como una amenaza de primer nivel. Es fundamental trabajar con el origen del miedo, que a menudo se dispara como consecuencia del exceso de exigencia, las heridas de infancia o alguna experiencia traumática durante la edad adulta.

En líneas generales, la mente cuenta a las personas que harán el ridículo, que cometen errores o que se quedarán en blanco durante la presentación.

"Es muy importante identificar, cuestionar y trabajar con todas esas ideas que aparecen. Mi trabajo como coach es ayudar a las personas a regular sus emociones y a liderar sus pensamientos, para ganar seguridad y naturalidad frente al público", explica Esther.

Visualizar a un individuo cuando se mira a cámara

Tras entrenar frecuentemente a formadores, médicos, CEO, magistrados y abogados, entre otros perfiles, Esther asegura que a este perfil les resulta muy complejo hablar con cercanía ante la cámara, ya que tienen miedo de no parecer profesionales y perder credibilidad. "Es un error que nuestra oratoria sea demasiado técnica; es más efectivo hablar a la cámara de forma más cercana, como si te comunicaras con un amigo. Cuando te comunicas con alguien a quien no consideras una amenaza, los nervios disminuyen", explica. Un consejo es mirar el objetivo negro e imaginar que la explicación va dirigida a una persona conocida y que genera tranquilidad.

Mover el cuerpo para soltar nervios

Convertir el cuerpo en aliado es uno de los caminos más rápidos para vencer la inseguridad que acarrea la exposición a un público. Los nervios generan bloqueos en la garganta, tensión en los hombros, articulaciones y espalda. Mover el cuerpo durante al menos 15 minutos antes de hablar en público es imprescindible.

Cuidar la posición de la espalda

La postura corporal tiene una estrecha relación con la química del cerebro y la oratoria, ya que puede incrementar la segregación de cortisol, conocida como la hormona del estrés. La espalda bien erguida ayuda a las personas a sentirse más firmes y a conectar con su poder personal. Mostrar seguridad con el cuerpo para tranquilizar al cerebro y, a la vez, transmitir confianza al público es fundamental.

Aprender el esquema de la presentación

Hay muchas personas que prefieren memorizar todas las palabras de su discurso al pie de la letra y, cuando es el momento de hablar ante la cámara, al olvidarse de una palabra se bloquean. Por ello, "no recomiendo aprender las intervenciones de memoria", señala Esther.

La experta asegura que tener muy claro el esqueleto o esquema de la conferencia es imprescindible, ya que será el mapa que va a seguir el cerebro para acceder a los diferentes cajones de contenido. "Ordena muy bien tu charla y escribe un esquema con las palabras clave, usando colores y dibujos que te ayuden a recordar" recomienda.

Calmar los nervios con ejercicios respiratorios

Es muy relevante gestionar la duración y el ritmo del aire cuando entra y sale del cuerpo, ya que es uno de los procesos más efectivos para relajarse. "Puedes respirar lentamente por la nariz, tomando gran cantidad de aire para después soltarlo emitiendo un sonido que te ayude a liberar la tensión acumulada" explica Esther, y añade que se debe saber elegir bien los ejercicios de respiración para no provocar el efecto contrario.

Anticipar posibles fallos técnicos

Tener un plan B siempre es recomendable para evitar los posibles imprevistos. Normalmente, cuando hay algún tipo de problema técnico los nervios se disparan y es importante no alterarse, tanto para no pasarlo mal como para no transmitir inseguridad a la audiencia. En ese sentido, dejar preparado un móvil u ordenador por si la cámara profesional fallara es una buena recomendación, además de revisar el equipo unas horas antes de la presentación.

La comunicación virtual obliga a las personas a confrontar el miedo a la exposición pública. A la vez, las cifras reflejan un constante aumento del uso del entorno digital. La comunicación y la oratoria se han convertido en competencias fundamentales en el mundo empresarial y en el sector del emprendimiento y, por ello, es muy recomendable prepararse para vencer el miedo a hablar en público.