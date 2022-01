¿Cuáles son los diferentes métodos a aplicar para eliminar la humedad por capilaridad?, por Preactiva

Uno de los problemas más típicos en topo tipo de viviendas y construcciones es la humedad, especialmente la humedad por capilaridad. Esta se origina principalmente en inmuebles cuya estructura ha sido realizada en terrenos con agua y han sido mal impermeabilizados, dejando que suba por los muros hasta una altura determinada. Este problema se agrava en época de lluvias, especialmente en primeros pisos y plantas bajas, pudiendo comportar múltiples problemas respiratorios como alergias o asma.

Eliminar, evitar o tratar este tipo de humedad resulta ser un trabajo complejo si no se cuenta con el tratamiento indicado ni el asesoramiento de expertos en el tema. En este contexto, Preactiva surge como una forma rápida, eficaz y segura de eliminar este problema en los hogares.

¿Qué métodos existen para evitar la humedad por capilaridad?

El principal método para evitar ese tipo de humedad es prestar atención a este aspecto en el momento en el que se construye el inmueble, pues es ahí donde se debe impermeabilizar de manera correcta el terreno para que el agua no pueda subir por los muros. Otra solución es instalar un sistema de drenaje para que las aguas de lluvia no se acumulen en el terreno. Sin embargo, estas alternativas solo se pueden realizar antes de la construcción de la propiedad, ya que una vez terminada no se podrán hacer cambios significativos en su estructura.

Pese a esto, existen cuatro alternativas de tratamiento que evitarán que el problema crezca o se expanda por toda la estructura de la casa. Estas van desde impermeabilizar la base de las paredes, lo cual no garantiza que el suelo no produzca humedad, hasta usar pinturas transpirables y morteros de cal que faciliten la salida por evaporación del agua, pasando por ventilar muy bien los espacios afectados y enviar ondas electromagnéticas para despolarizar las moléculas de agua.

Ahora es posible eliminar la humedad

Existe un tratamiento a través de un Sistema Electro-Físico Inalámbrico que garantiza la eliminación completa de la humedad por capilaridad en cualquier tipo de estructura, sin obras o intervención en la estructura del inmueble. Este cuenta con todos los certificados y aprobaciones de la CE en Europa y FCC en EE.UU., también del Instituto Internacional ICNIRP, lo que garantiza unos altos estándares de calidad y la seguridad para la salud humana o de los demás seres vivos que habitan en la propiedad.

Se trata del equipo Preactiva, que solo requiere 3 minutos de instalación y que garantiza que, en un plazo de 4 a 9 meses, los espacios quedarán totalmente libres de humedad con un coste un 80% inferior a otros métodos de tratamiento, que muchas veces no resultan efectivos ni eliminan el problema en su totalidad.