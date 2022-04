¿Cuáles son las ventajas de cocinar en un horno de barro?, por SUCUS

La gastronomía incumbe no solo el arte de preparar un buen plato, sino también el momento de disfrutarlo. Esta actividad que deleita el paladar de las personas requiere considerar diversos factores. De lo contrario a lo que suele pensar la mayoría, la clave de una comida sabrosa no está solo en los ingredientes. Los utensilios y técnicas utilizadas juegan un rol fundamental en el resultado final.

En este sentido, y poniendo el foco en la gastronomía saludable, no se puede obviar la importancia de los implementos que se usan para cocinar. Por un lado, el tipo de material influye en la existencia de agentes tóxicos y nocivos que al mezclarse con la comida son ingeridos de forma inadvertida. Por otro lado, los utensilios y recipientes en los que se elabora la comida pueden hacer que los alimentos no conserven las moléculas y valores nutricionales.

Un horno de barro tradicional para emplear en el horno del hogar

Un horno de barro es una excelente opción para proveer a las preparaciones de gran sabor y no agregar contaminantes propios de utensilios convencionales. Es por esta razón y con la finalidad de erradicar este problema, que SUCUS fabrica y comercializa estos productos artesanales en España.

¿Cuáles son las ventajas de cocinar en un horno de barro?

Un horno de barro es un implemento ecológico que no requiere aceite y mantiene la jugosidad, la ternura, el sabor y las vitaminas de los alimentos. Se trata de un utensilio que potencia la cocina saludable, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, ya que para su realización no se requiere ningún elemento químico ni dañino. De hecho, la arcilla terracota con la que se fabrica es reciclable, biodegradable y no tiene un impacto negativo en el entorno natural.

Arcilla como la usada por SUCUS está libre de colorantes, plastificantes, cadmio, plomo y todo tipo de sustancias que suelen filtrarse a los alimentos en electrodomésticos convencionales. Además, por su cualidad de porosidad se garantiza que las preparaciones queden en su punto preciso sin necesidad de aditivos.

Cocinar en un horno de barro además de ser una tarea ambientalmente responsable, es provechoso para el ahorro económico y de espacio, ya que se pueden preparar todo tipo de alimentos como carnes, pescados, pan o verduras en el mismo recipiente. Un horno de estas características no exige gastos para sus mantenimientos ni para su limpieza, pues dicha labor es ágil y simple, pudiendo realizarse en un lavavajillas sin jabón o con un estropajo con agua y un jabón neutro.

Hornos de barros SUCUS: vanguardia y calidad complementados en una tradición deliciosa y sostenible

SUCUS comercializa hornos de barro de gran calidad. Sus productos cuentan con un sistema cerrado que propicia que la comida se mantenga caliente durante más tiempo y que todo tipo de recetas puedan cocinarse sin ningún problema.

Con este horno se potencia la correcta absorción de nutrientes en el momento de la ingesta, se ayuda a la ecología y se vuelve a la tradición milenaria de cocinar en barro con amigos, familiares o seres queridos en torno a los alimentos.

Esta emblemática forma de cocinar que excluye todo componente tóxico y preserva el sabor y el jugo de las preparaciones puede obtenerse a través de esta iniciativa española que fabrica sus propios productos con un exhaustivo cuidado y garantía de eficacia.