¿Cuánto vale alquilar un yate en Ibiza? Por Yacht IN Ibiza

Los turistas que eligen el mar como destino turístico para estas vacaciones ya preparan las escapadas y el presupuesto para el viaje, por lo que se preguntan cuánto vale alquilar un yate en Ibiza. Ibiza es uno de los destinos turísticos más populares durante el verano. Sus aguas cristalinas y las actividades deportivas que pueden realizarse en la zona son algunos de los atractivos de esta región. Para vivir una experiencia más completa y divertida, una opción es alquilar un yate en Ibiza y, en este sentido, la empresa Yacht IN Ibiza ofrece una variedad de veleros, catamaranes y yates que se ajustan a todos los presupuestos.

Seguridad y experiencia

Hay algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta cuando se trata de alquilar un barco. Entre ellas, elegir una empresa confiable, de buena reputación, que ofrezca embarcaciones en buenas condiciones, garantizando la mayor seguridad de sus clientes. En esta línea, una de las empresas más sólidas en Ibiza para el alquiler de barcos es Yacht IN Ibiza. Con más de 10 años de experiencia en el sector náutico, esta compañía ofrece a los clientes un servicio exclusivo tanto en el embarque como en el desembarque y embarcaciones de calidad. Para todos los alquileres de los barcos, el cliente debe pagar un 50% en el momento de reservar y un 50% antes de embarcar. Los barcos se alquilan sin intermediarios por lo que se pagan al precio justo. Además, todos los yates de Yacht IN Ibiza, incluyen servicio todo incluido para que el turista disfrute al máximo el servicio.

¿Cuál es el precio de alquilar un yate en Ibiza?

Los precios de los alquileres de yates de Yacht IN Ibiza varían según la embarcación y la fecha. Entre los yates estrella de la marca se encuentran la Pershing 8X MY BEYOND, un modelo diseñado para navegar a máxima velocidad, con capacidad para 12 personas de día y 9 personas en pernocta. Según la temporada, su coste varía entre 9.500 €/día y 57.000€ la semana durante junio y septiembre y 11.500 €/día y 69.000€ semana en los meses de julio y agosto. Incluye chef a bordo y amplio abanico de juguetes náuticos.

Un clásico y uno de los más demandados en Ibiza que combina lujo y potencia es el Sunseeker Predator 84 M/Y PALUMBA, un yate disponible para 12 personas en chárter de día y 9 personas en pernocta. Su precio oscila entre 5.950€/día en temporada media y 7.950€/día en los meses de julio y agosto.

Otro de los yates que destacan entre la lista de los más solicitados es Mangusta. Yacht IN Ibiza ofrece en su catálogo 5 modelos Mangusta con esloras que van desde los 80 pies (23m) a los 165 pies (50m) y con precios desde 4.900€/día.

Viajar a bordo de un yate de lujo siempre será un privilegio y si se hace en un barco confiable y seguro, la relajación y la diversión estará más que asegurada.