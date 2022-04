Los cuidados y el mantenimiento de las impresoras láser de la mano de cartucho.es

Las impresoras para la oficina son herramientas indispensables, principalmente porque permiten tener al instante cualquier documento físico o gráfico que originalmente esté en formato digital en los ordenadores.

Con el tiempo, las impresoras se han hecho más inteligentes y funcionales, incorporando nuevas tecnologías como las impresoras láser.

Quienes tengan una de estas impresoras, deben saber que requieren cuidados específicos y mantenimiento regular. Por esta razón, la empresa cartucho.es, con más de 10 años de experiencia en equipos de impresión, ofrece a continuación algunos consejos que serán de mucha utilidad para mantener las impresoras láser siempre en las mejores condiciones.

Consejos para el cuidado y mantenimiento de las impresoras láser

Son muchos los casos en los que a las impresoras no se les presta la debida atención y, de hecho, muchas veces, las personas conocen cómo realizar adecuadamente su mantenimiento. Por tal motivo, los siguientes consejos serán de gran ayuda para mantener estas impresoras en óptimo funcionamiento.

La primera sugerencia consiste en hacer un mantenimiento constante de la bandeja de papel, limpiando cada vez que se vayan a introducir nuevos folios. En segundo lugar, es recomendable no aplicar productos comunes de limpieza sobre ellas a la hora de limpiar las impresoras láser, ya que los componentes químicos pueden generar problemas como, por ejemplo, que el tóner impresora no se fije al papel adecuadamente. También es muy importante mantener estos equipos alejados del polvo, cubriéndolos en los momentos que no vayan a utilizarse.

Por otra parte, se deben limpiar regularmente los rodillos de arrastre de papel, y si fuera necesario, sustituirlos, para así evitar posibles atascos de papel en el futuro. Estos simples consejos no solamente harán que las impresoras láser se mantengan en buenas condiciones, sino también para alargar su vida útil.

Contar en la oficina con impresoras láser

La empresa cartucho.es cuenta con más de una década de experiencia en el mercado, ofreciendo un excelente servicio en la venta de equipos de impresión y material de oficina. La firma cuenta con una tienda online en la que se pueden encontrar impresoras láser de última generación de distintos modelos y tamaños, para que el usuario pueda encontrar exactamente la que se adapte mejor a sus necesidades. Incluso, cuentan con una gama de impresoras de alta velocidad para oficinas más grandes que requieren de mayor volumen de impresión en menor tiempo.

Por último, en esta tienda online también hay disponible un catálogo de tóners amplio, de marcas como Apple, Dell, Canon, Epson, HP, IBM, Philips, Samsung, Toshiba, Sharp, entre otras. Todo esto y más se puede comprar fácilmente a través de su página web.