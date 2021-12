El curso PER online de Navegantes Oceánicos

Los apasionados por la navegación que necesitan prepararse para aprobar con éxito la prueba teórica de una titulación náutica tienen que disponer de los conocimientos específicos para poder manejar una embarcación con seguridad y de forma experta. Con este fin, contar con la formación náutica online de Navegantes Oceánicos es una gran opción.

La escuela de navegación online ofrece el curso PER online, entre otros. En concreto, esta es una formación donde los alumnos adquieren las competencias necesarias para obtener la mayor calificación en la prueba oficial del PER, y para ello el curso ofrece un programa de estudio muy completo con clases teóricas y todo el material de apoyo necesario. El curso online de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) de Navegantes Oceánicos es impartido por un equipo de profesionales altamente cualificados en el sector náutico y de la enseñanza. Estos se dedican a fortalecer los conocimientos de los alumnos en todos los aspectos de la navegación.

¿En qué consiste el curso online PER que ofrece Navegantes Oceánicos?

Un requisito indispensable para obtener la titulación de navegación es haber superado con éxito el examen teórico de Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER). En este sentido, Navegantes Oceánicos ofrece cursos adaptados perfectamente al programa oficial del PER, con varias modalidades.

La formación online con videoconferencia tiene una duración total de 10 semanas, distribuida en 10 clases teóricas de 1 hora y 30 minutos, las cuales se imparten en sesiones grupales a través de videoconferencia por profesores de avalada experiencia. Asimismo, el programa de estudio del curso es muy completo y abarca temas como la nomenclatura náutica, elementos de amarre y fondeo, técnicas de seguridad en el mar, y el reglamento de abordajes, entre otros muchos.

Por otro lado, para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos, el equipo de profesores de Navegantes Oceánicos ofrecen tutorías personalizadas por e-mail, para resolver dudas, y comparten videos descriptivos en su canal de YouTube sobre el temario que ayudan al alumno en su preparación. Al suscribirse a este programa, los estudiantes también tendrán 1 año de acceso exclusivo a todos los contenidos de la web que incluyen libros y manuales online y un e-book del PER que proporciona todo el contenido original del programa oficial. El curso incluye acceso a exámenes online de años anteriores para que los alumnos practiquen todo lo que sea necesario.

Finalmente, también dispone de otros cursos como el de Patrón de Yate, Patrón de Navegación Básica o de Patrón de Embarcaciones de Recreo Reducido, en varias modalidades.

Web-editorial de referencia y formación náutica integral

Navegantes Oceánicos es una web-editorial referente en el sector náutico que se ha destacado a lo largo de su trayectoria no solo por ofrecer cursos online de formación de elevada calidad, sino también por aportar todos los recursos necesarios para fortalecer el conocimiento de los apasionados por la mar.

En la web-editorial se pueden encontrar variedad de libros online de temas como el manejo y trimado de las velas, la navegación con mal tiempo, comprar un velero, meteorología y oceanografía, electricidad y seguridad abordo, etc. que se actualizan periódicamente, así como noticias y entrevistas en la zona de navegantes.

La página web también dispone de una tienda online donde se pueden adquirir los manuales de Navegación Básica y de Patrón de Embarcación de Recreo a precios competitivos, así como camisas y gorras con el emblema de Navegantes Oceánicos.

Los interesados en conocer más información sobre cualquiera de los servicios de Navegantes Oceánicos, y las modalidades de sus cursos online, pueden ingresar a su página web y solicitar mayor información a través de su correo electrónico.