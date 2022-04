Dámelo Dámelo ofrece servicios de mudanzas

Realizar una mudanza suele ser una tarea estresante, sobre todo por la cantidad de pertenencias que hay que trasladar de una casa a otra. Además, contratar un servicio para que lleve a cabo el traslado no suele ser económico. Sin embargo, con los servicios de mudanzas baratas que se ofrecen en la plataforma Dámelo Dámelo, la transición entre hogares puede resultar más sencilla.

Dámelo Dámelo es un centro comercial online en el que empresas de todo el país anuncian sus servicios. De esta forma, resulta sencillo encontrar distintos tipos de servicio de mudanzas asequibles y en distintas ciudades, como Madrid o Barcelona. A través de Dámelo Dámelo es posible conseguir portes a partir de 30 euros y mudanzas baratas por 145 euros.

Con Dámelo Dámelo las mudanzas baratas son posibles

Además de encontrar servicios asequibles en el portal, hay otras maneras de abaratar el coste de una mudanza. Por lo general, el volumen de las cosas a transportar incide en el precio, por lo que resulta recomendable hacer limpieza a la hora de empaquetar. No tiene sentido transportar objetos innecesarios que solo sirven para encarecer el servicio.

Dámelo Dámelo es, además, un portal de anuncios para vender objetos de segunda mano, por lo que una mudanza es una ocasión ideal para realizar un inventario de lo que no es necesario y ponerlo a la venta. Los anuncios son gratuitos y solo hace falta crear un usuario para comenzar a vender. En Dámelo Dámelo no solo se pueden encontrar mudanzas baratas, sino que también es posible obtener dinero por los objetos que ya no son necesarios.

Otra forma de reducir costes en un servicio de mudanzas es dejando la ropa y los artículos livianos dentro de los muebles. Para esto resulta necesario asegurar los cajones y las gavetas. Es importante aclarar que esto no incluye a los libros u otros elementos más pesados. De la misma manera, es aconsejable guardar los objetos blandos, como los almohadones o los edredones, en bolsas de residuos. Luego es posible acomodarlas en cualquier hueco del camión y, además, brindan protección a los artículos más frágiles.

Encontrar y ofrecer un servicio de mudanzas en Dámelo Dámelo es fácil

El registro en la plataforma para los usuarios que estén interesados en adquirir u ofrecer servicios es muy simple. En el caso de las pequeñas empresas que publican avisos, una vez que hayan completado los datos básicos, podrán identificar su marca con un logo. Asimismo, es necesario incluir algún modo de contacto para que los usuarios puedan comunicarse. Todos los avisos son gratuitos y solo se cobran los anuncios destacados.

Dámelo Dámelo no cobra comisiones por las operaciones y permite que todos sus usuarios ofrezcan o contraten servicios de mudanzas baratas sin intermediarios.