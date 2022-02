Dani Dávila, originalidad, espontaneidad y profesionalidad para inmortalizar los momentos del día de la boda

Una boda es uno de los momentos más especiales para una pareja y la forma de inmortalizarlo es a través de las fotografías. Las fotos de bodas no necesariamente tienen que ser clásicas o tradicionales, sino que también pueden estar dotadas de espontaneidad. Todo depende del estilo del fotógrafo de bodas y de lo que pidan los novios.

Para quienes busquen imágenes reales y escenas naturales, sin poses pensadas, los servicios profesionales de Dani Dávila son una excelente opción. Este fotógrafo de bodas de La Coruña cubre la fiesta como si fuera un evento periodístico, intenta pasar desapercibido y obtiene como resultado una gran cantidad de fotografías originales, vivas y reales.

Cuál es el estilo de Dani Dávila

Dani Dávila trabaja sin posados. Su búsqueda en una boda es que la pareja, los invitados y las localizaciones luzcan reales. No interviene, no le pide a nadie que mire a cámara y tampoco molesta a los novios con requisitos extravagantes. Según como comenta él mismo en su sitio web, no prepara bodas ficticias ni perspectivas editoriales como las que salen en las revistas de moda.

Por lo general, salvo que se trate de un evento muy grande, no lleva asistente. Nuevamente, la idea es que no haya gente revoloteando alrededor de los novios y que se rompa la normalidad de la fiesta. El producto que obtiene es real. En sus fotos se pueden ver sonrisas y expresiones espontáneas. Se trata del testimonio de un día especial pero desde un punto de vista distinto al convencional.

Por lo general su trabajo concluye una hora después del baile de los novios, aunque, según las circunstancias, puede quedarse hasta más tarde. En promedio suele tomar entre 400 y 500 fotos por boda. Para confeccionar el álbum, si es requerido, puede formar parte del proceso para asesorar a los novios. Las fotos de bodas se entregan entre 7 y 8 semanas después de la fiesta y la mejor opción es colocarlas en una galería personal con contraseña, para que sea de fácil acceso para los clientes.

Formación y trayectoria de Dani Dávila

Antes de posicionarse como fotógrafo de bodas en La Coruña, Dani Dávila publicó muchos trabajos en prensa, revistas o páginas web, como La Voz de Galicia, El Correo Gallego, Mia y Lecturas, entre otros medios. Sus trabajos también se pueden ver en publicaciones específicas del sector, como el portal bodas.net, donde tiene la calificación más alta, de cinco estrellas y excelentes reseñas escritas por sus clientes.

Además, está afiliado a distintas asociaciones profesionales como la International Society of Professional Wedding Photographers, a nivel internacional y a Wedphotospain, en España.

Dani Dávila es un fotógrafo de bodas profesional y con experiencia, que busca retratos genuinos y reales del evento más importante en la vida de una pareja.