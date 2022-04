DeltaDent, clínica dental de Madrid para conseguir una sonrisa alineada y estética

Uno de los problemas bucodentales más habituales que pueden existir son las desviaciones dentales, las cuales aparecen a una edad temprana a causa de un mal desarrollo de las piezas dentales.

Esto es algo molesto para la mayoría debido a que su estética se ve perjudicada, pero esta no es la única razón por la que se debe solucionar este problema, ya que las desviaciones dentales provocan otros problemas como lo son tener una mala mordida y las dificultades para triturar correctamente los alimentos, lo cual puede conllevar provocar incluso problemas digestivos.

Además, dejar pasar este problema puede conllevar otras enfermedades bucodentales, ya que tener los dientes desviados dificulta la limpieza de los mismos, pudiendo quedar anclados restos de alimentos y desembocar en problemas bucodentales como las caries o la enfermedad de las encías.

Así pues, tener una sonrisa alineada es más importante de lo que se piensa, yendo más allá del hecho de tener una buena estética. Las malposiciones dentarias son un problema que se debe de tratar para tener una óptima salud bucodental y, por supuesto, una buena calidad de vida.

Esto es algo que sabe bien DeltaDent, una reconocida Clínica Dental situada en Madrid que lleva ya muchos años en el sector brindando sonrisas perfectas a todos sus pacientes.

Gracias a su amplio equipo de especialistas y a su constante formación en su clínica dental ubicada en el barrio madrileño de Chamartin se podrán escoger varios tipos de tratamientos de ortodoncia en Madrid.

Tipos de ortodoncia en esta clínica dental de Madrid

Brackets

Esta es la ortodoncia más tradicional, la cual se encuentra compuesta por pequeñas piezas de acero y titanio que se colocan en la zona exterior de los dientes, las cuales ejercen presión sobre las piezas dentales para desplazarlas a la posición deseada. Este tipo de ortodoncia requiere de una ligadura para poder fijar estas pequeñas piezas sobre los dientes.

La gran desventaja que tienen es que pueden llegar a resultar algo incómodos además de ser una ortodoncia notablemente visible frente a los demás. Eso sí, es algo que merece la pena, ya que los resultados son muy notorios y exitosos al finalizar el tratamiento.

Brackets técnica TIP-Edge

A pesar de ser un método menos conocido, en DeltaDent ofrecen una alternativa más estética y cómoda frente a los brackets convencionales. Los brackets Tip-Edge Plus le aportan al paciente una mayor comodidad durante el proceso del tratamiento además de reducir el número de visitas que normalmente son necesarias. Otras características a tener en cuenta son que se reducen las sobremordidas en la etapa inicial del tratamiento, independientemente de la angulación de los caninos; ofrecen un control vertical mejorado, ya que los arcos no se flexionan durante la retracción o cierre de huecos; la aplicación de las fuerzas tanto en las zonas dentales como las óseas es más suave que con otros tipos de ortodoncias; acabado flexible sustentado por arcos superelásticos a través de túneles profundos y controlados por arcos rectangulares, de acero inoxidable y tamaño estándar; resultados de mejor calidad con menor número de visitas y cambios de arco. Debido a que con esta técnica se consigue una máxima comodidad, una mayor estética y resultados de mayor calidad son muchos los pacientes que están comenzando a emplear este tipo de ortodoncia.

Invisalign

Si se debe de destacar un tipo de ortodoncia novedosa, esta es la ortodoncia invisible Invisalign. Este es un innovador tratamiento que permite dejar atrás a los brackets y alambres. Se trata de unos alineadores transparentes de plástico que están fabricados a la medida del paciente para una mayor comodidad durante el tratamiento y con el objetivo de ejercer una pequeña presión suave en las piezas dentales para que vayan desplazando poco a poco a la posición deseada. Cada cierto tiempo estos alineadores se irán sustituyendo por unos nuevos, así poco a poco los dientes irán adquiriendo la posición correcta.

El beneficio que tiene esta ortodoncia frente a las demás está claro: ofrece una mayor estética, ya que los retenedores son prácticamente invisibles, siendo un sistema muy discreto para aquellas personas que no desean que los demás sepan que llevan una ortodoncia.

Otra ventaja a destacar es que son removibles, es decir, que se puede retirar la ortodoncia invisible siempre que se desee. Esto no es solo algo muy cómodo, sino que además permitirá comer y lavarse los dientes sin problema alguno. Eso sí, no hay que retirarse los alineadores durante mucho tiempo, ya que si se hace a menudo y durante un tiempo prolongado este tratamiento no surtirá efecto.

Además, en DeltaDent llevan a cabo la técnica ClinCheck, la cual permite a través de unas impresiones digitales de la boca del paciente ver el resultado final antes incluso de comenzar el tratamiento. Con este software, el ortodoncista puede realizar un estudio de ortodoncia más exacto y un plan de tratamiento virtual en 3D totalmente personalizado. Esto permite planificar los futuros micromovimientos de la dentición.

Tener acceso a una imagen virtual facilita la revisión de los progresos y que se pueda llevar un seguimiento de los movimientos de los dientes por ordenador, pudiendo así realizar un tratamiento mucho más preciso y asegurar el éxito del tratamiento.

Los interesados en ponerle solución a las malposiciones dentarias y contar con una sonrisa alineada y perfecta, esta clínica dental de Madrid es una excelente opción. Su equipo altamente cualificado compuesto por expertos en ortodoncia y otras especialidades tratará cada caso de forma cercana y personalizada para que cada paciente consiga la sonrisa de sus sueños.