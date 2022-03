Dentinova explica todo lo que se debería saber sobre una urgencia dental

Es necesario saber qué hacer y qué no cuando ocurren urgencias dentales, para tratar esta situación de la mejor manera posible. La clínica dental y estética Dentinova habla de los mitos y realidades sobre la atención de estas urgencias que son causadas por dolencias en los dientes o molestias mandibulares.

Hay urgencias dentales que pueden ser muy graves si no son tratadas a tiempo, otras que requieren de atención prioritaria y algunas que definitivamente no se pueden considerar como una urgencia. Estos son aspectos que se deben tener en cuenta al momento de comunicarse con una clínica odontológica o acudir a ella.

¿Qué es una urgencia dental?

Un trauma que afecte los huesos faciales, un sangrado incontrolable o una infección bacteriana que cause hinchazón por fuera o dentro de la boca son consideradas situaciones que requieren atención inmediata en una clínica odontológica como Dentinova, puesto que la vida puede estar en riesgo. Después, se atienden pacientes que requieren asistencia prioritaria que permita aliviar un dolor severo por inflamación pulpar o que se encuentre en riesgo de infección. Además, en este nivel de atención, se recibe a pacientes con caries profundas, dolor en el tercer molar, abscesos y fracturas de diente. Por otro lado, hay situaciones que definitivamente no son consideradas como urgencias dentales, entre las que se encuentran las radiografías, exámenes orales iniciales, limpiezas dentales, algunos tratamientos de ortodoncia, procedimientos dentales estéticos, extracción de dientes que no generan dolor y tratamiento de lesiones por caries que no producen dolencias.

Servicio de urgencias Dentinova

Dentinova ofrece, a través de un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia, un servicio de urgencias dentales las 24 horas del día en San Cugat del Vallés. Después de la atención recibida, los pacientes accederán a un informe que será entregado al odontólogo de confianza y la clínica realiza un seguimiento durante un día para conocer la evolución del paciente después del servicio dental que tuvo en urgencias. A través de las líneas telefónicas del establecimiento o WhatsApp, las personas que requieren ser atendidas con inmediatez pueden solicitar una cita o comenzar a exponer su caso para iniciar el tratamiento más adecuado lo antes posible. Dentinova es una clínica que vela por la salud dental de los usuarios y ofrece a través de su grupo de especialistas en la provincia de Barcelona, un completo servicio de urgencias para tratar con rapidez fuertes dolores, infecciones agudas o fracturas dentales que vayan en contra de la sanidad bucal.