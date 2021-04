Dentistas en Sevilla recomiendan visitar la clínica una vez al año para evitar cualquier patología

Las revisiones bucales son esenciales para mantener la salud e higiene de la boca. Halitosis, enfermedades periodontales, gingivitis y caries...

Las revisiones bucales son esenciales para mantener la salud e higiene de la boca. Halitosis, enfermedades periodontales, gingivitis y caries son patologías que pueden evitarse si se mantiene una correcta higiene dental y si acude al odontólogo al menos una vez al año. Los profesionales examinan el estado de la cavidad bucal, es decir, la mucosa oral, las encías, el paladar, los dientes y la lengua, así como la estructura dental. De este modo, detectan o previenen posibles afecciones bucales. El equipo de Helident Training Center promueve la importancia de acudir a los profesionales dentales, como se ha visto en Medio de comunicación.

Educación dental

Los odontólogos recomiendan a los pacientes con una buena salud dental que se realicen una revisión anual para prevenir irregularidades dentales. En el caso de los pacientes que sufran alguna patología o que estén siguiendo un tratamiento determinado, el profesional determinará la frecuencia de las citas.

Algunas visitas pueden requerir un estudio radiográfico para conocer las cavidades interiores de la mucosa dental y los dientes para poder pautar tratamientos que preserven la vida de las piezas dentales.

Sumado a las visitas al odontólogo, es importante que los ciudadanos sigan un buen cuidado diario. El cepillado barre las partículas que están presentes en los dientes y el uso de hilo dental y enjuagues pueden ayudar a eliminar los residuos restantes. Es decir, el primer paso de la prevención es la educación dental y la comprensión de la necesidad del cuidado bucal y de las revisiones con profesionales. Los especialistas de Helident Training Center en Sevilla ofrecen formación sobre este aspecto, de la mano de profesionales y especialistas del sector.

La importancia de la alimentación

La alimentación influye directamente en la aparición de patologías bucales y de caries dentales. Los alimentos ricos en azúcar aumentan la probabilidad de presentar caries y enfermedades dentales. Por otro lado, algunos ácidos contenidos en los alimentos desgastan el esmalte dental y causan sensibilidad y caries. Es recomendable seguir una dieta rica en alimentos con calcio, como leche, queso o yogures.

El cuerpo humano emite algunas alertas para avisar de que algo no va bien. Si las encías comienzan a sangrar, es señal de que algo no está funcionando de forma correcta. Las encías sanas no sangran. Para mantener las encías sanas, la dieta debe contener vitaminas y es recomendable asistir periódicamente a un especialista.

Visitar frecuentemente al odontólogo también permite al paciente estar informado de las últimos avances en materia dental. En definitiva, la educación y prevención en materia bucal garantizará una boca sana y agradable.