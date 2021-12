Ante los despedidos estando de baja, Bufetetoro ofrece asesoramiento

En ocasiones, a algunos trabajadores que se encuentran de baja les surge la duda de si pueden ser despedidos mientras están con una incapacidad temporal.

En ocasiones, a algunos trabajadores que se encuentran de baja les surge la duda de si pueden ser despedidos mientras están con una incapacidad temporal.

¿Pueden despedir estando de baja?

No se puede despedir estando de baja, si el estar de baja es precisamente el motivo. Cuando un trabajador se encuentra en incapacidad temporal, la empresa no puede aducir esa razón para proceder al despido. Esto no significa que un trabajador no pueda ser despedido mientras está de baja, pero tendrá que ser por otra causa. Los dos motivos válidos serán el despido objetivo y el despido disciplinario.

En cuanto al despido objetivo, es el que se motiva en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por ejemplo, un trabajador que lleva unas semanas de baja por unas fuertes migrañas, pero la empresa lleva meses con pérdidas y va a cerrar. El despido por causas económicas estaría justificado.

Respecto al despido disciplinario, podría darse el caso de un trabajador que lleva meses de baja por dolores en las rodillas y colocación de prótesis. Mientras se encuentra de incapacidad temporal, la empresa descubre, a través de grabaciones, que robaba material y se lo llevaba a casa. Sería un despido disciplinario inmediato, plenamente justificado.

Por otra parte, también existe un supuesto en el que pueda haber despido disciplinario. Se trata de un escenario en el que el trabajador exagera en cuanto a su incapacidad temporal o directamente miente. Tomando de ejemplo el caso anterior, en el que el empleado supuestamente está impedido a causa de la operación de rodillas, si se descubre que está haciendo trabajos físicos, de considerable esfuerzo, totalmente incompatibles con su puesto y con su lesión, se le podría despedir disciplinariamente.

¿Un despido por estar de baja es un despido improcedente?

Si finalmente la causa del despido es estar de baja, el despido será considerado improcedente. Esto ha sido ratificado tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional. No obstante, hay algunas sentencias que lo consideran nulo si el tiempo de baja es muy largo, asimilándose a una discapacidad; o en la reciente Sentencia del TSJ de Cataluña 14 de septiembre de 2021, si despedir a trabajadores de baja es “política de empresa”.

Otros supuestos de despido nulo es cuando se violan los derechos fundamentales o se discrimina al trabajador. Entrarían dentro de esta categoría los despidos a una empleada por estar embarazada, por estar de baja de maternidad (o paternidad) o con reducción de jornada por cuidado de hijo o de familiar enfermo.

Cómo actuar ante un despido cuando se está de baja

Ante un despido estando de baja, lo primero que se debe hacer es ver la razón en la carta de despido. Es poco probable que una empresa alegue directamente el motivo de estar de baja, aunque no imposible. También puede ser que tenga la sospecha o certeza de que está fingiendo la baja o que se alegue otra causa, encubriendo que la verdadera razón es tomar represalias por estar de baja.

En cualquier caso, el trabajador deberá actuar como ante cualquier despido. El plazo para impugnar es de 20 días hábiles que no se paraliza por estar el trabajador con incapacidad temporal. Al estar de baja, puede ser que el trabajador no pueda presentar personalmente la papeleta de conciliación, motivo por el que es recomendable asesorarse por un abogado desde el primer momento. En cualquier caso, se puede presentar por otra persona si está firmada e incluso muchos servicios de conciliación tienen sistema para presentarla online.

A la conciliación sí es preciso ir; en caso de imposibilidad, habrá que hacer un apoderamiento apud acta. Si no se llega a un acuerdo, habrá que presentar una demanda en el juzgado de lo social e ir a juicio. Esto no significa que hasta la fecha de la vista oral no se pueda llegar a un acuerdo. Es habitual negociar y pactar antes del juicio, incluso con meses de anterioridad.

Si a un trabajador le han despedido mientras está de baja, sea cual sea el motivo reflejado en la carta de despido, lo más aconsejable es revisarlo con un abogado especialista en Derecho Laboral.