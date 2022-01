Destaca, la empresa especializada en mantenimiento web WordPress que evitará preocupaciones y trabajo a las empresas

En la actualidad, toda compañía que desee ser tenida en cuenta por el público debe estar presente en internet, tanto a través de una página web como a través de perfiles en redes sociales como Instagram, LinkedIn o Twitter.

En este sentido, se puede aceptar que un portal web no esté perfecto, pero lo que no puede ocurrir bajo ningún concepto es que no esté preparado para ser utilizado por cualquier usuario. Para que estos tengan una experiencia satisfactoria en la página web de una empresa y no acudan a los servicios que ofrece la competencia, será fundamental que un sitio web no tenga errores de diseño que afecten a las ventas y que la navegación se pueda realizar de manera fácil e intuitiva.

Para que todos estos aspectos se puedan llevar a cabo, una herramienta en la que se deben tener conocimientos es WordPress, un sistema de gestión de contenidos destinado a la creación de páginas web comerciales.

Aquellos empresarios y emprendedores que no tengan conocimientos en esta plataforma, pero que de todas formas quieran hacer uso de esta para captar un mayor número de clientes en la red, tienen su mejor alternativa en delegar este servicio a un equipo de profesionales que sea experto en la gestión del sistema WordPress. En este ámbito, hay una empresa que consigue resaltar en el sector gracias a su servicio de mantenimiento WordPress, esta no es otra que Destaca.

El respaldo de un equipo

Uno de los grandes beneficios que comporta el servicio de Destaca es el compromiso que asume su equipo de profesionales con cada proyecto de sus clientes. No solo ofrece el acompañamiento de un equipo especializado en esta herramienta de creación de páginas web, sino que además brinda un trato cercano a cada una de las empresas aclarando dudas y requerimientos que puedan surgir en cualquier momento del proceso.

Gracias a Destaca, los clientes ya no tendrán que estar constantemente preocupados por las actualizaciones periódicas de su WordPress. En su servicio de mantenimiento, esta compañía se encarga de gestionar todas las copias diarias de seguridad, realizando de forma cifrada cada cambio y almacenándolos en Google Cloud.

Por otra parte, también realizan análisis para mejorar la velocidad de carga y el rendimiento de cada WordPress, evaluando continuamente el impacto de plugins defectuosos, temas mal desarrollados y todo lo que perjudique al sitio web del cliente.

Delegar a un precio competitivo en el mercado

Los servicios de esta firma no solo se centran en el mantenimiento web, también se enfocan en resguardar la economía de sus clientes, por ello, ofrecen tres planes diferentes para que cada cliente elija aquel que se ajusta mejor a sus necesidades. En el plan más sencillo, el WP Básico, el cliente obtendrá la actualización de WordPress, Theme y plugins; una copia de seguridad semanal, control del servidor web y un informe mensual y asesoramiento y soporte por e-mail. En los otros planes más avanzados, el servicio también contempla un análisis de velocidad, soporte vía WhatsApp y respuesta en 24 horas, cobertura y diseño de programación (de hasta 4h al mes) o la gestión de incidencias directamente con hosting.

Con Destaca, no solo es sencillo y económico delegar el mantenimiento y gestión de WordPress, sino que, con su servicio especializado, cada cliente ganará un gran aliado gracias al cual el crecimiento de la empresa será una realidad.