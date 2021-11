Determinar la rentabilidad de una franquicia

Tras la pandemia mundial de coronavirus, la economía parece darse un respiro tras el ahogo al que ha sido sometida desde marzo de 2020 y, por ello, el ánimo inversionista vuelve a la primera plana.

Lo hace de la mano de aquellos que paralizaron sus desembolsos y también de los que en este tiempo decidieron por fin lanzarse a montar su propio negocio. Es aquí donde las cadenas tienen mucho que decir en muchos y diversos sectores. El problema reside en saber cómo saber cuáles son los más adecuados en el contexto actual y qué se ha de tener en cuenta para determinar cuáles son las franquicias rentables y por qué.

Determinar qué franquicias son rentables y cuáles no

Todo eso es lo que en las siguientes líneas de este texto se va a tratar de desgranar, con el firme propósito de explicar de forma breve y sencilla cómo hacer un buen cribado y cómo separar aquellas franquicias rentables de las que no lo son.

Para ello, hay que empezar poniendo negro sobre blanco, que por muy optimista que pueda resultar para algunos el panorama económico actual, y por muchas oportunidades que arroje el Real Estate -tras el vaciado de muchos locales que tuvieron que echar el cierre por el Covid-19-, en la franquicia no todo vale. Ni mucho menos. Saber cuáles son las franquicias rentables no es imposible, pero sí merece un análisis.

¿Qué sectores están al alza?

Si bien es cierto que actualmente hay muchas firmas que están franquiciando su negocio, no lo es menos que todos los sectores no reciben el aplauso del público por igual. ¿Por qué? Porque el consumidor de ahora busca resarcirse de todo lo que ha echado más de menos en el último año y medio, y eso pasa indiscutiblemente por ocio y salud.

De ahí que los sectores de la hostelería y el deporte sean apuestas seguras en el actual contexto. La gente quiere divertirse y cuidarse y además quiere hacerlo con propuestas que sean diferenciadoras y lo más personalizables posibles. Por eso quienes quieran invertir sus ahorros o fortunas en franquicias deberían pensar que las franquicias rentables son las que ofrecen ambas cosas, aquellas que apuestan por la innovación y por la tecnología y por una experiencia que marque la diferencia con respecto a los rivales que operen en su sector.

La personalización como plus

Algo que, en el segmento del fitness, Anytime Fitness conoce a la perfección. Además de su bagaje, de la solidez de su red -con cerca de 5000 clubes abiertos en más de 30 países- y del apoyo de su matriz -la estadounidense Self Esteem Brands- el gigante mundial del fitness puede postularse sin ningún ápice de duda a estar en la lista de esas franquicias rentables, gracias a tener un modelo de negocio que apuesta por la personalización absoluta de los servicios que ofrece a sus socios.

Socios a los que guía, ayuda y acompaña en la consecución de sus objetivos con un plan de entrenamiento que se ajuste a sus expectativas y condición física, poniendo a su alcance unas instalaciones abiertas las 24 horas del día y los 365 días del año y toda una tecnología puntera para que puedan entrenar tanto dentro como fuera de sus clubes.

La tecnología ya es innegociable

Merece la pena insistir en que la tecnología suele estar entre los atributos de aquellas cadenas que sean del sector que sean están consideradas como franquicias rentables en la actualidad. En el caso de Anytime Fitness su apuesta por la tecnología le llevó ya hace años a implementar su Coaching Model, un modelo que permite a sus usuarios contar con un entrenador asignado que haga un seguimiento permanente de sus progresos y con quien pueda establecer contacto directo gracias a su app.

El poder de las app

Una app dotada de más de 1100 planes de entrenamiento y más de 8000 ejercicios con la que Anytime Fitness puede estar segura de estar a la vanguardia del sector. No solo eso. Los socios de la cadena tienen la libertad y la enorme flexibilidad de entrenar en cualquiera de los clubes que la firma tiene abiertos dentro o fuera de España, ya que su llave es universal y abre las puertas de todos los gimnasios de la franquicia. Esa flexibilidad también es ahora distintivo de las franquicias rentables.

Una rentabilidad que queda evidenciada cuando las redes cuentan con años de experiencia y con un potente número de integrantes. Además de sus miles de clubes abiertos en todo el mundo, Anytime Fitness atesora una experiencia de casi veinte años en los sectores del fitness y la franquicia -nació en 2002 en Estados Unidos- y de cerca de diez en España -su primer club lo abrió en 2012 en la provincia de Barcelona-.

Modelos testados dentro y fuera de España

Cifras por las que Anytime Fitness puede ser considerada una de las franquicias rentables que existen en la actualidad con un modelo testado a lo largo y ancho del planeta. Un modelo que además encaja con esas opciones que se presentan oportunidades en el mercado de los locales comerciales, gracias a que sus clubes tienen una superficie media de entre 350 y 450 metros cuadrados.

A estas razones para estar en el listado de las franquicias rentables se une el hecho de contar con el respaldo de un gigante, del grupo Self Esteem Brands, también propietario de las marcas Waxing the City, Basecamp Fitness, The Bar Method y de la empresa de nutrición online Stronger U. Y una más, y en absoluto baladí. Anytime Fitness ha sido elegida la mejor franquicia de fitness en 2021 por la prestigiosa revista Entrepreneur e incluida en el ranking de las diez mejores franquicias en todo el mundo hecho por dicha publicación.