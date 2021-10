Las deudas con ASNEF no caducan, pero comprobar si una persona está en su lista de morosos es posible gracias a iMorosity

Para valorar la solvencia de una persona en términos financieros se verifica que no esté en el fichero de morosos de ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito). Contrario a lo que muchas personas creen, las deudas con ASNEF no caducan hasta que el deudor haya cumplido con la totalidad de su obligación de pago. Muchas veces, los usuarios son incluidos en ficheros de morosidad sin saberlo, lo cual les afecta a la hora de solicitar ciertos servicios financieros, especialmente préstamos y créditos.

iMorosity ofrece, sin coste alguno, la posibilidad de verificar si las personas están o no dentro de los ficheros de ASNEF y así tomar las medidas oportunas a tiempo para conseguir, lo antes posible, la financiación que necesitan.

¿Las deudas con ASNEF tienen caducidad?

Es necesario tener en cuenta que las obligaciones de pago registradas en ASNEF no caducan. Cuando alguien queda registrado en sus ficheros de morosidad, entra automáticamente en una especie de lista negra que le imposibilita acceder a préstamos, créditos y otros servicios financieros importantes, a menos que pague su deuda.

No obstante, el tiempo en el cual un acreedor puede hacer el reclamo de la deuda a nivel judicial sí puede prescribir, si este no se realiza durante los primeros 6 años. Después de ese tiempo, el acreedor ya no podrá reclamar el pago de su dinero por la vía judicial. Sin embargo, esto no significa que la deuda haya desaparecido, sino que esta se transfiere a una empresa de recobro. Esta tiene todo el derecho de exigir la deuda, por lo que el deudor tendrá igualmente que cumplir con su compromiso de pago para poder salir de ASNEF. En resumen, aunque hayan pasado 6 años, la deuda quedará registrada y las entidades financieras tradicionales seguirán sin conceder ningún tipo de financiación.

Método para saber si alguien se encuentra en el fichero de ASNEF

A pesar de que las empresas tienen como obligación avisar a sus clientes cuando les han incluido en un fichero de morosos, hay ocasiones en las que los usuarios no son notificados o no saben que están en dichas listas. Muchas veces, los clientes son incluidos por error, vulnerando así su derecho al honor. Sea el caso que sea, las consecuencias de aparecer en este fichero son las mismas para cualquier persona: no pueden acceder a préstamos ni créditos de financiación.

Por esta razón, es importante que los usuarios verifiquen que sus datos no se encuentran en ASNEF u otro fichero de morosos. iMorosity es una compañía que permite que las personas puedan comprobar si están en ASNEF de manera gratuita, sin gestiones complicadas ni pérdidas de tiempo. Conocer la información que aparece en los ficheros de morosos es un derecho que tienen todas las personas, por eso iMorosity facilita los informes de las listas de morosos sin coste alguno. Además, dispone de una gestión totalmente online, las 24 horas del día los 7 días de la semana y sin necesidad de hablar por teléfono.