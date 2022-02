Las diferencias clave para elegir entre una autoescuela online y una autoescuela tradicional

El proceso de sacarse el carnet de conducir puede ser farragoso en algunos casos, pero tanto o más lo es la elección de la autoescuela y en definitiva, el no equivocarse eligiendo una autoescuela incorrecta.

A continuación, se muestran los dos modelos de negocio a través de los elementos clave sobre los que pivotan las autoescuelas.

Clases teóricas, ¿online o presenciales?

En este caso la respuesta es que ambas, pues no deberían convivir la una sin la otra. Las ventajas de la formación teórica online son muchas, ya que permite no tener que desplazarse y por lo tanto, poder conciliar mejor con trabajo, estudios, familia, etc. Actualmente, existen apps donde se pueden seguir las clases teóricas y, además, hacer test quedando en la app los fallos para que se pueda evaluar el progreso (caso que sucede por ejemplo en la app estrella del mercado como AEOL CLOUD O NOVA).

Sin embargo, no todo es idílico, ya que los comportamientos como conductor, la percepción de los riesgos o las falsas creencias con las que acuden muchos alumnos/as a su formación no se pueden transmitir correctamente si la formación es únicamente online.

Clases prácticas

Aquí la balanza se inclina de manera clara hacia la autoescuela tradicional como norma general. Esto es debido al modus operandi de muchas o la mayoría de las plataformas online. En la autoescuela tradicional se asigna un profesor y un vehículo y, como norma general, hasta el final de la formación se sigue de la misma forma. En la autoescuela online, se reserva la clase por internet y si el alumno se duerme en el proceso o hay mucha demanda del mismo se deberá cambiar de profesor y de coche. Cada formador tiene su pedagogía y cada coche un estado, tanto cambio acabará perjudicando al alumno.

3.Profesorado

Nuevamente se inclina la balanza para la autoescuela tradicional, ya que las online dependen de las tradicionales por norma general, puesto que tienen que contratar dichos servicios a autoescuelas y/o profesores.

El modelo de negocio de las autoescuelas online se fundamenta en la mayoría de los casos principalmente en startups que convenían con autoescuelas y/o profesores a un precio bajo, ya que su modelo de negocio es ofrecer como criterio prácticamente único un precio muy económico.

En cuanto al lenguaje, siempre utilizan el mismo mantra, siendo este que como no tienen ubicación física, tienen menos personal y los costes son menores se ofrece un precio más bajo que en las autoescuelas tradicionales. Es decir, por norma general no se encuentra calidad en las autoescuelas online, ya que dependen de las autoescuelas tradicionales y/o de sus profesores.

La captación de autoescuelas a su causa (a su modelo de negocio) radicará fundamentalmente en la mayoría de los casos en aquellas que tengan poco trabajo o mala situación económica principalmente y en el mismo caso con los profesores. No parecería lógico que siendo un sector al alza, ni autoescuela ni profesor/a prefieran cobrar menos y tener menos proyección personal y profesional en un sector donde el paro es 0. Debido a la alta demanda y la falta de profesores. Al ofrecer precios tan bajos, los márgenes son escasos y los formadores y autoescuelas adheridas al negocio online por norma general son de baja calidad en el sector.

1.Ubicación física

En los tiempos que corren todo el mundo ha comprado alguna vez por internet y por ello se ha escuchado habitualmente que se ha de tener cuidado con las transacciones online.

Es decir, siempre da mayor confiabilidad el hecho de tener un lugar físico donde reclamar, consultar etc., pero eso no implica que lo online no sea seguro en este sector también. Es decir, hay que tener las mismas precauciones que en cualquier otro comercio online; pasarelas de pago verificadas, reseñas, sello de comercio seguro, etc. son criterios a valorar.

Deberá el alumno tener en cuenta los puntos indicados anteriormente para poder tener los elementos de juicio suficientes a la hora de elegir la autoescuela y que esta elección sea correcta.

