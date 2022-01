Una disciplina científica efectiva como el neuromarketing sirve para vender y conectar emocionalmente

Hoy en día, el neuromarketing se ha convertido en una de las disciplinas más utilizadas por profesionales y empresas para vender más, impactar más a los consumidores y, en general, mejorar la experiencia de cliente. Esta disciplina permite crear estrategias de venta basadas en cómo funciona el inconsciente, que es el que decide si se compra o no un producto o servicio.

Ayuda a comprender mejor al comprador y a conectar emocionalmente con él a un nivel más profundo.

“No sabemos por qué compramos lo que compramos. Creemos que lo sabemos, pero argumentamos nuestra compra racionalmente con explicaciones que nos parecen adecuadas”, afirma Silvia Guinart, formadora y consultora de neuromarketing, que enseña a sus estudiantes a vender más y mejor y a comunicarse de forma clara e impactante.

Comprender mejor el comportamiento de los consumidores

El neuromarketing es una disciplina científica que ha cambiado por completo la forma en la que los negocios venden un producto o servicio a sus clientes. Esto se debe a que está enfocada en el estudio del cerebro y a que ayuda a comprender mejor el comportamiento de los consumidores, por ejemplo, cómo reaccionan a nivel inconsciente a ciertos colores, mensajes, palabras o establecimientos.

“Cuando vemos a una persona, escaneamos su cara en menos de 15 milisegundos. Es unas 20 veces más rápido que un parpadeo. Si nos preguntaran qué hemos visto, diríamos que no hemos visto nada. La mente racional no es capaz de ver un rostro en tan poco tiempo, pero sabemos que la mente inconsciente registra la cara gracias a la tecnología”, comenta Silvia Guinart. Durante años, se ha especializado en el campo de las neurociencias y las ventas, combinando ambas áreas de negocio para mejorar los resultados de venta de las empresas y los emprendedores.

Las estrategias de neuromarketing están orientadas a influir en la mente, captar la atención de las personas, conectar emocionalmente con ellas y generar un recuerdo favorable. Se pretende evitar el abrumar de manera directa a los compradores o visitantes con anuncios incesantes de “compra ahora” o perseguirles con llamadas pesadas. Gracias al neuromarketing, es posible relacionarse con los consumidores de una forma emocional y cercana, comprender mejor lo que buscan y ofrecerles opciones más adecuadas.

"Si no conectas con esa persona, te va a poner una cruz mental y va a pasar página", Silvia Guinart

La experiencia del cliente que ofrece esta disciplina es más efectiva que otras disciplinas y estrategias porque forma parte de las neurociencias, un campo que estudia el sistema nervioso, poniendo el foco en el cerebro. Esto significa que el neuromarketing es la unión de las neurociencias y el marketing, que da lugar a nuevas técnicas de venta más efectivas, menos intrusivas y más emocionales.

“Tienes muy pocos segundos para impresionar a alguien en una tienda, una reunión o un vídeo. Si no llamas su atención, si no conectas con esa persona, te va a poner una cruz mental y va a pasar página. Necesitas entrenarte para mejorar tu discurso y tu impacto y eso es válido para cualquier entorno del mundo donde haya una persona con la que interactuar”, dice Silvia Guinart. Como experta en neuromarketing, se encarga de enseñar a sus clientes a dar un discurso de venta haciendo uso de esta poderosa disciplina científica. Además, el neuromarketing puede combinarse con neuroratoria para comunicarse mejor ante el público objetivo, escribir para convencer e impactar al lector, etc. Hoy en día, existen formaciones de neuromarketing de forma presencial u online, así como conferencias y otros formatos, como las que desarrolla esta experta.

“Si estás vendiendo mucho, te felicito, pero no te duermas. Sigue ampliando el conocimiento que tienes de tus clientes y mejorando la experiencia que les ofreces. Si no vendes demasiado, ponte las pilas o el mercado te las pondrá. Aprende herramientas útiles como el neuromarketing, por tu cuenta, con un especialista o de la forma que consideres, pero aprende, integra y aplica esos conocimientos”, recomienda Silvia Guinart, como experta en neuromarketing.

Las neurociencias aplicadas a la venta han cambiado la manera en la que las empresas y personas venden un producto o servicio a sus clientes. No se puede seguir vendiendo como antes porque no se vende a las personas, sino a su mente.