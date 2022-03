Diseño web desde Mallorca con la ventaja de una gran relación calidad-precio

Las tecnologías digitales y la red abarcan casi todo, por lo tanto, no tener presencia en internet es sinónimo de no existir, en el caso de las empresas. Pese a la importancia que tiene la presencia digital en el mundo actual, aún son muchas las empresas y negocios que no cuentan con una página web.

A menudo, los empresarios piensan que crear una página web con buen diseño y profesionalidad supone mucho trabajo. Sin embargo, LlosetaWeb hace que esto sea simple y fácil, ya que de la mano de sus especialistas en diseño de páginas web se obtienen páginas profesionales, frescas y personalizadas a medida.

Las empresas sin página web pierden clientes potenciales

En los últimos años, el marketing online ha tenido un crecimiento espectacular, mostrándose como uno de los elementos de mayor relevancia para cualquier empresa. Incluso, el éxito que han tenido muchos negocios en internet ha llevado a cerrar sus sedes físicas y trabajar a través de la red. Aun así, muchos empresarios y emprendedores siguen sin prestar la debida atención a la creación de una página web institucional.

Un estudio realizado por GoDaddy revela que las empresas sin sitio web pierden hasta un 25 % de clientes potenciales. La tendencia es clara, cada vez son más las personas que acuden al uso de internet para informarse, pedir precios y comparar opciones, antes de realizar una compra. Si las empresas no tienen presencia en internet son invisibles y no se tienen en cuenta por una gran cantidad de posibles clientes.

Cuando una persona busca un producto o servicio en la web, hay una intención de compra que se puede materializar de inmediato o a largo plazo. Por esta razón, cada empresa es responsable de difundir su marca si desea ser elegida por los usuarios.

Construir una página web nunca fue tan fácil

LlosetaWeb representa una muy buena oportunidad para digitalizar los negocios, ya que cuenta con profesionales que se encargan de realizar el diseño de páginas web modernas y sencillas, que causan la mejor primera impresión. Con este fin, el cliente debe llenar un formulario con información relacionada con la empresa, un proceso que requiere solo 10 minutos.

Los clientes tienen la posibilidad de escoger entre las distintas opciones de un amplio catálogo. La compañía de diseño web presenta todos sus servicios de calidad y se encarga de adaptarles a las necesidades y al pedido del cliente. Sin embargo, el usuario debe contratar los que considere más eficaces para su marca.

Tener presencia en internet ayuda a las empresas a tener mayor visibilidad y aumentar su margen de ventas. Gracias a los servicios de LlosetaWeb, es posible crear una página web de calidad, sin gastar mucho tiempo.