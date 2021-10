Dormir a un bebé toda la noche es posible gracias a los hábitos saludables de BabySteps by Marian

Cuando un bebé se pasa toda la noche sin dormir, los padres no pueden descansar correctamente para rendir durante el día, y el pequeño, por norma general, tampoco obtiene las horas de sueño necesarias al día para asegurar un óptimo descanso.

Aunque parezca imposible, un método efectivo para lograr dormir a un bebé toda la noche es estableciendo una correcta higiene de sueño lo antes posible. Con el apoyo de cursos especializados como los que ofrece BabySteps by Marian, diseñado por la asesora de sueño profesional Marian, será posible hacer que incluso un bebé con pocos meses de vida empiece a establecer hábitos de sueño y pueda alargar las horas de sueño nocturnas.

¿Qué se necesita para que un bebé duerma adecuadamente?

Para muchos padres, resulta sumamente angustiante no encontrar una manera efectiva para dormir a sus bebés durante los primeros meses de vida, los cuales están cargados de muchísimas emociones y sentimientos encontrados que se vuelven más duros después de noches de sueño perdidas.

La principal preocupación de los padres es no saber cuál es la forma más efectiva de dormir a sus bebés. No obstante, la respuesta es muy sencilla, ya que numerosos estudios científicos afirman que, realmente, los bebés, dependiendo de la edad, no requieren de numerosas tomas nocturnas especiales o el uso de ciertos complementos para poder dormir. En realidad, lo indispensable es ir instaurando poco a poco rutinas que permitan al cerebro del niño identificar la llegada de la hora de dormir y, posteriormente ir incrementando las horas de sueño para conseguir periodos de descanso cada vez más prolongados.

Recuperar las noches de sueño con BabySteps by Marian

Al saber lo estresante que resulta no poder dormir a un bebé durante las noches, Marian y el resto del equipo de BabySteps se han encargado de desarrollar cursos especializados que permitan a los padres comprender cómo funcionan los hábitos de sus bebés, identificar correctamente sus necesidades y, poco a poco, ir acostumbrándolos a una rutina de sueño sólida.

De esta manera, la modalidad para padres con infantes entre los 0 y 6 meses de edad está pensada para enseñar a los padres a entender cómo funciona el sueño durante los primeros meses de vida, leer las señales de sus hijos, eliminar progresivamente las tomas nocturnas no necesarias y ayudar al bebé a dormir en su cuna de forma independiente.

Por otro lado, el curso de 6 a 36 meses de edad está pensado para lograr que el bebé duerma durante al menos 10 o 12 horas por noche, brindando la oportunidad de tener una rutina mucho más organizada y fácil de sobrellevar, tanto para los padres como para el pequeño. BabySteps by Marian brinda a cualquier padre una útil herramienta para forjar hábitos saludables en los bebés, garantizando largas noches de sueño para padres y niños.