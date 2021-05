El Dulce de Chimenea, un postre vegano, natural y sin conservantes

Últimas noticias

El postre vegano, natural y sin conservantes es la apuesta de la pastelería madrileña, Dulce Chimenea.

Con el paso de los años, las recetas veganas se han ido introduciendo en la sociedad, tanto para los personas que siguen esta dieta, como las que no. El veganismo evita los productos de origen animal y se limita a los de procedencia vegetal, pero no implica no poder comer dulces.

El postre de Dulce Chimenea es totalmente vegano y artesanal.

El postre es de origen húngaro

El postre vegano que se propone en Dulce Chimenea es una receta procedente de Hungría. La base crujiente por fuera y suave en su interior, se conoce como kürtöskalács que, a su vez, va cubierta de azúcar caramelizado, reforzando el crocante de la masa y dándole un aspecto aún más delicioso y provocativo a la vista. El dulce de chimenea es el postre preferido de los húngaros y, además, el que cuenta con más antigüedad.

La forma cónica que posee es la que le da nombre. La marca propone una masa fresca con forma cilíndrica, cuya cocción se realiza al horno, logrando un resultado crujiente por fuera, pero suave por dentro. El pastel es muy similar al cono de un helado, la diferencia es que se rellena de distintos ingredientes, tanto dulces como salados: desde frutos secos, chocolate o galletas y pasando por una gran cantidad de toppings. La masa está procesada y reposada y se mantiene fresca a diario.

Dulce de Chimenea dulce y salado

Dentro de las opciones disponibles se encuentra el Chocolate Dreams o Sueños de Chocolate, que cuenta con una suculenta chimenea de coco, rellena con helado de chocolate de fabricación artesanal, con cobertura de chocolate y fideos (chispas) de colores. Otra propuesta muy popular es la chimenea de coco, que está rellena de crema pastelera, toppings de fresas y cobertura de chocolate y representa una verdadera explosión de sabores en el paladar.

Por lo contrario, si se busca un snack preferiblemente salado, Dulce Chimenea cuenta con varias propuestas como la chimenea de pollo y espinacas, la de col morada, rúcula o la de salami. En definitiva, es posible encontrar un dulce vegano que cumpla las expectativas de quiénes únicamente prefieren consumir alimentos y productos de origen vegetal, pero sin llegar a renunciar al sabor de un buen tentempié dulce para acompañar desayunos y meriendas. El foodtruck de Dulce de Chimenea ofrece una propuesta y experiencia vegana deliciosa para el paladar.