El DuoStim como posibilidad de incrementar la cantidad de ovocitos en un mismo ciclo de fecundación in vitro, en Clínica de Fertilización Gaia

En la actualidad, es posible realizar más de una captación ovocitaria en un mismo ciclo, puesto que el ovario recluta en más de un momento nuevos folículos a la corteza. En cambio, hasta hace unos años, realizar más de un tratamiento de estimulación ovárica por ciclo de fecundación in vitro era imposible.

En este sentido, en la Clínica de Fertilización Gaia, se ha comenzado a utilizar el protocolo de DuoStim para pacientes oncológicas, con baja reserva ovárica, baja respuesta o indicación de estudios genéticos embrionarios.

¿Para qué sirve el DuoStim?

Desde que se comprobó que existen entre dos y tres oleadas de desarrollo folicular durante el ciclo ovárico, se investigó la probabilidad de sacar provecho de las mismas para estimular dos veces en un mismo ciclo en pacientes con baja respuesta. En este orden, el DuoStim es una herramienta fundamental para aquellas mujeres con necesidad de acumular ovocitos y el mayor número de embriones sanos posible.

Esto es esencial para los ciclos de reproducción asistida, siempre y cuando se cuide el bienestar de las pacientes, ya que el riesgo de sufrir el síndrome de hiperestimulación ovárica aumenta ante una alta respuesta a la estimulación.

Por otro lado, esta clase de protocolo de estimulación ovárica presenta diferentes ventajas, como la recuperación de un mayor número de ovocitos durante la segunda parte del tratamiento, una mayor tasa de formación de blastocistos y una cantidad de ovocitos totales superior en fase lútea.

Estimulación ovárica dual, en la Clínica de Fertilización Gaia

En esta clínica con más de 20 años de experiencia en la reproducción asistida, cuentan con varios protocolos de estimulación ovárica para ciclo de fecundación in vitro, de acuerdo a las particularidades de cada paciente. Entre ellos, es posible mencionar el DuoStim, el cual tiene una duración aproximada de 10 días, hasta que la paciente tenga más de 3 folículos midiendo entre 17 y 20 milímetros para realizar la punción ovárica. Cinco días después, se inicia la segunda estimulación, no sin antes constatar la existencia de folículos que no hayan sido puncionados en la etapa anterior.

Con una tasa de éxito en fecundación in vitro del 90 % en mujeres con menos de 35 años y 52 % en las mayores a esa franja etaria, la Clínica de Fertilización Gaia es uno de los mejores centros de fertilidad en Sabadell y el Vallés. Además, cuenta con los últimos tratamientos, acompañados de tecnología de punta y un equipo de profesionales altamente cualificados.