Eco Max 8 Automático, el equipo de desinfección del momento 100% ecológico de la empresa española Ozonotec

El agua ozonizada es un método ecológico, potente y rentable de desinfección. Es mucho más eficaz que otros productos químicos convencionales, ya que permite eliminar todo tipo de microorganismos. Ante esta realidad, Ozonotec, la compañía española encargada de diseñar, fabricar y comercializar equipos de riego y desinfección por ozono, ha lanzado al mercado Eco Max 8 Automático, el nuevo equipo para la desinfección.

El equipo de desinfección más de moda

El Eco Max 8 Automático es un equipo fungicida que tiene como fin eliminar una infinidad de patógenos de forma 100% ecológica. La idea del producto es proporcionar un agua ozonizada en muy alta concentración, aproximadamente de 8 PPM, entre 7,5 y 10 PPM, con un flujo importante de agua.

Por otro lado, algo muy importante a destacar sobre este equipo de desinfección es que no deja residuos y que es de fácil manejo; el usuario solo deberá conectar una toma de agua en la entrada y una manguera en la salida y a continuación conectar el equipo a la electricidad. En cuanto se da paso al agua, se estará proporcionando agua desinfectante en tiempo real, ideal para realizar baldeos, limpieza industrial, cubos de basura y para el sector de la agricultura, donde será clave para tratamientos foliares de plantas y árboles, entre otros.

La ventaja de usar este equipo es que previene y/o elimina patógenos como bacterias, virus, moho, etc., todo esto no solo sin dañar las plantas, sino todo lo contrario, aportando oxígeno. Gracias a todos los beneficios que comporta la utilización del Eco Max 8 Automático, este es considerado hoy en día uno de los sistemas antifúngicos más completos y eficaces del momento.

Desinfectar, limpiar y esterilizar de forma fácil

Gracias a este sistema de agua por ozono portátil, se podrán eliminar de forma rápida y sin el consumo de productos ni la producción de residuos, la mayoría de los hongos aéreos, incluso ácaros, pulgones, cochinilla algodonosa, prays, etc. Es un equipo también apto para tratamientos foliares en plantas tipo herbáceas (tomates, pimientos, etc.) o en leñosos de secano o de regadío (almendros, limoneros, aguacates, etc.).

Cualquier cliente que esté interesado en obtener más información o en adquirir alguno de estos equipos, solo deberá ponerse en contacto con los profesionales de Ozonotec a través de su página web, donde recibirán atención personalizada para buscar solución a sus pedidos.