Educación para los hijos, las familias en busca y captura de centro educativo

Uno de los procesos más estresantes para una familia es la búsqueda de centro educativo para sus hijos. En esta “investigación de mercado” que hacen las familias, algunas como verdaderas profesionales “se decide” nada más y nada menos que el futuro del pequeño de la casa.

Es un proceso que en ocasiones se repite dos y tres veces a lo largo de la vida. “Las familias deben de tener clara su escala de prioridades a la hora de elegir un centro educativo con anterioridad a las visitas, y revisar dicha escala tras los primeros contactos introduciendo algún criterio que no contemplaban inicialmente” dice Maxi Silvestre, especialista en comunicación y marketing para centros educativos.

Hola Maxi, muchos te conocen como “El Maestro en Marketing", ¿de dónde viene ese sobrenombre?

Bueno, es un juego de palabras que surgió de alguien del equipo, y es como me conocen en algunos círculos del sector educativo, solo allí. Pero necesita aclaración, no es que me lo digan como sinónimo de gurú del marketing, que algo sé del tema después de más de 12 años en esto, sino que es un guiño a mi profesión como maestro y, efectivamente, a que estamos especializados en marketing, en concreto para centros educativos. Una broma típica de los creativos freaks del mundo de la publicidad que al final se ha quedado.

¿En estos momentos es importante la comunicación para los centros educativos?

Sin duda, los meses previos y durante el proceso de matriculación son claves, pero los centros educativos saben que ya no pueden realizar una campaña puntual únicamente. En la actualidad en los centros educativos, ya sean centros de educación infantil, concertados, privados, formación profesional u online, realizamos proyectos de comunicación que abarcan todo el curso escolar, planificando diferentes acciones basadas en diferentes estrategias según el momento del curso.

Pero… ¿Qué pueden hacer los colegios para comunicar o hacer marketing?

En los últimos 10 años, el sector educativo ha avanzado de manera acelerada. Cada vez más centros cuentan con formación bilingüe, proyectos internacionales, metodologías innovadoras, servicios específicos, etc. La evolución de los centros en esta oferta de servicios ya es marketing. Pero además de innovar en los servicios, debemos comunicarlo para que las familias lo conozcan y lo valoren, si no el beneficio de la innovación no es completo. Para ello usamos desde la comunicación tradicional, con vallas o prensa, hasta la digital; desde trabajar la notoriedad de marca, o el branding, hasta los protocolos de atención al cliente y la comunicación interna; desde redes sociales hasta folletos informativos, desde relaciones públicas o eventos, hasta webs e influencers.

La variedad, entonces, es muy amplia. Para ti como experto ¿por dónde debería iniciar un centro educativo que quiera mejorar su comunicación o su marketing?

Desde nuestra agencia Marketing and Schools siempre hacemos proyectos a medida tras un estudio y análisis previo del centro. Más que por dónde empezar, podríamos decir los mínimos deberían estar funcionando o que implantamos a nuestros clientes de España y Latinoamérica. Para empezar, una buena identidad visual, actual, versátil y alineada con la propuesta de valor del colegio. En segundo lugar, una web atractiva, usable y enfocada en el objetivo comercial. Por otro lado, una buena comunicación (en redes sociales y en el contacto presencial). Por último, un buen sistema de captación de leads, que por lo general, hoy en día, suele pasar por una buena estrategia e inversión en publicidad en redes sociales y de posicionamiento en Google.

¿Y qué papel juega el claustro en todo esto del marketing educativo y la comunicación?

En nuestra opinión es tanta la importancia de implicar al claustro, y por supuesto al equipo directivo, que debe de liderar este proceso de implantación, que una de las primeras acciones que realizamos en un cualquier centro educativo es una formación/motivación para que cada uno de los docentes e incluso el PAS se sienta importante, necesario, comprometido y sea consciente que es un embajador de la marca. Y sobre todo, que se sienta capacitado con las herramientas necesarias.

¿Las familias acaban satisfactoriamente este proceso tan intenso?

Por suerte para las familias y especialmente para los nuevos alumnos, el profesorado de nuestro país cuenta con un alto nivel y esto compensa todos los defectos de nuestro sistema educativo. Por eso, la mayoría de decisiones tomadas por las familias se valoran positivamente, tanto de forma inmediata como años después.

En ese contexto, es de agradecer a Maxi sus opiniones como especialista y como padre, así como el trabajo de todos los docentes de las escuelas.