Elementos a tener en cuenta en el envío de dinero al extranjero

Existen múltiples métodos y formas de enviar dinero fuera del territorio español en la actualidad.

Sin embargo, la tarea suele ser complicada y con demasiada burocracia. El envío de dinero a Cuba se ha convertido en uno de los trámites más comunes, pero este no deja de ser complejo para las personas interesadas.

CubaSend es una agencia online de envío de dinero a Cuba. Su establecimiento en el panorama actual significa una gran ayuda para agilizar procesos y permitir que las remesas al país caribeño no sean un dolor de cabeza, ya que trabajan con diversos proveedores. Su atención es personalizada y tienen un equipo pensado para ello.

¿Qué tener en cuenta antes de enviar dinero al extranjero?

Para enviar dinero fuera de España, lo primero que se debe tener en cuenta es el sistema bancario del país al que se tiene que enviar la cantidad. Esto es esencial, ya que ayuda a entender la forma en la que el dinero será recogido y si se hará en una cuenta o en efectivo directamente. En ese sentido, también es relevante precisar las comisiones, impuestos y costes que supone el envío. De igual manera, es oportuno saber la cantidad mínima y máxima que se puede enviar, para no tener problemas con Hacienda, propiciando que todo se haga desde la legalidad. La legislación española no exige un mínimo o máximo para enviar, sin embargo, en cada país de destino puede haber un ordenamiento específico en ese sentido. No obstante, la Ley 7/2012 establece el valor de 10.000 euros como el importe máximo de una transferencia sin declarar, lo que indica que si una operación bancaria supera ese monto, el banco avisará a la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) por ello.

Otro punto importante es conocer el tipo de cambio, ya que esto da una estimación de la cantidad que será recogida en el país de destino. En España, el envío de remesas está catalogado como donación, razón por la cual hay que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Dicho impuesto se efectúa de acuerdo a la cantidad donada.

Los pasos a seguir para el envío de dinero

CubaSend presta un servicio ágil que se centra en dar facilidades para que el envío de dinero a Cuba no sea extenuante. Su método se vale de tres simples pasos. El primero ocurre al unirse a un grupo de Telegram comentando que se desea hacer un envío. El segundo paso va por cuenta de la marca, ya que ellos contactan con el interesado para precisar detalles, mientras que el tercer y último paso es realizar el pago para que el dinero sea mandado a Cuba.

La comisión de esta empresa es del 30%, no tiene ningún cargo adicional y hay posibilidad de descuentos por envíos si un interesado trae a otro cliente. De igual forma, aceptan diversos tipos de pago.