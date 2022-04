eManagers Music llega a Mallorca

eManagers Music ha celebrado este pasado sábado 5 de marzo un evento artístico en Mallorca para presentarse al público de las Islas Baleares. Esta se define como la primera agencia de emanagers del mundo y que se presentó oficialmente al público el pasado 3 de marzo con el lanzamiento de su página web.

El acto, que contó con la presencia de Pablo Marcos (Director de Operaciones), se celebró en el hotel Vistasol de Calviá y a él acudió una nutrida presencia de público. En una sesión que se alargó durante ocho horas, se contó con numerosas actuaciones musicales y de danza, la mayoría de ellas de artistas ya en la órbita de eManagers Music.

Hubo un variado repertorio musical, con reggae a cargo de Loremba, una jam session con Zepellin Friends Band (a los que se unió en un par de temas el COO Pablo Marcos), piano soul con Karina Conde a la voz y Georgina Masanés al piano, y una actuación de baile con Destiny Dance Academy. Y todo ello aderezado con una fabulosa barbacoa a cargo de Alessandro Corapi.

Los artistas asistentes en el acto

Loremba

Es un reconocido cantante y actor con una larga experiencia profesional. Actualmente, reside en Murcia.

Zepellin Friends Band

Es un grupo de músicos reunidos alrededor del Zepellin Live Music Bar de Magaluf.

Destiny Dance Academy

Situada en Palma de Mallorca y dirigida por David Rodríguez Soto, campeón de Baleares en baile de salón, acudió acompañado por María Adelina Prodan y José García Calvo.

Karina Conde

Es una cantante soprano con amplia trayectoria musical. Ha actuado en tres continentes: Asia, América y Europa. Para Karina "la música está hecha para unir a los pueblos".

Georgina Masanés

Es una joven y talentosa pianista que en estos momentos está terminando sus estudios de piano en el prestigioso conservatorio ESMUC de Barcelona.

Acerca de eManagers Music

eManagers Music, con oficinas centrales en Miami (Estados Unidos), es un equipo multidisciplinar de profesionales del mundo de la música con dilatada experiencia internacional, compuesto por más de 30 profesionales y con presencia en Estados Unidos, España, Francia, Argentina, Ecuador, Países Bajos, Venezuela, Colombia. Su objetivo es dar un servicio integral a los músicos emergentes del mundo de la música en habla hispana.

En estos momentos, las cosas no podían empezar mejor, afirman satisfechos desde eManagers Music. El último single del DJ y productor X. Guardians con el que están trabajando desde hace meses, Music is the cure, lanzado el pasado 16 de marzo al mercado, ha sido avalado y alabado por Austin Kramer, el comisario de Spotify y autor del programa "UNreleased" en el canal de radio oficial de Tomorrowland, Tomorrowland One World Radio. Music is the cure es el número uno de todos los lanzamientos de marzo. Además, su sello, Blanco y Negro Music ha incluido este tema en su top 5 de lanzamientos del mes.

Por otro lado, dos de los artistas con los que están colaborando son semifinalistas de los premios MIN, Cristina Soler en la categoría de Mejor Álbum Flamenco y Juan Sánchez en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica. Habrá que esperar al 27 de abril para saber si este gran sueño se hace realidad, concluyen.