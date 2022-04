Emarketers es reconocido como agente digitalizador de los Fondos Next Generation de la Unión Europea

Next Generation es un Plan de Recuperación que busca contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia. A través de los fondos Next Generation se pueden conseguir hasta 12.000 € de ayuda a fondo perdido de la mano de Emarketers, que ha sido acreditado recientemente como agente digitalizador de los fondos Next Generation EU y el Kit Digital dentro de las secciones de sitio web y presencia en internet, comercio electrónico y gestión de redes sociales.

Acerca del Kit Digital

Kit Digital es el programa dentro de los fondos Next Generation por medio del cual las pymes y autónomos pueden llegar a obtener un bono de hasta 12.000 € a fondo perdido para la transformación digital de su negocio.

¿A quién va dirigido este plan?

Estas soluciones digitales están dirigidas a las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos dentro de cualquier sector o tipología de negocio.

¿Cuál es el límite de la ayuda a la que se puede tener acceso?

El importe máximo del bono digital va a depender del tamaño de la empresa siendo el mínimo de 2.000 € para empresas de hasta 3 empleados y de 12.000 para empresas de entre 10-50 empleados.

¿Qué ofrece Emarketers?

Emarketers como agente digitalizador se encarga de aportar las soluciones y servicios tecnológicos que requieren las pymes y autónomos beneficiarios del programa Kit Digital dentro de las categorías:

Sitios web y presencia en internet

Dentro de esta sección, Emarketers se centra en el desarrollo de páginas web presenciales o corporativas a las pymes o autónomos beneficiarios del bono desde un importe de 795€. Las empresas beneficiarias pueden acceder para esta categoría a un bono a fondo perdido de hasta 2.000 €.

Comercio electrónico

En esta sección la empresa se encargará del desarrollo de comercios electrónicos como escaparte virtual del e-commerce en modelo llave en mano.

Los e-commerce que crea este agente digitalizador se entregan listos para empezar a vender, con los medios de pago y transporte listos, catálogo de referencia, optimización y posicionamiento SEO, configuración con el ERP favorito y con los marketplace sectoriales que más interesen.

Este servicio tiene un precio desde 1.950€ y es posible acogerse a un bono digital de hasta 2.000 euros a fondo perdido.

Gestión de redes sociales

Dentro de esta categoría, Emarketers se encargará del desarrollo del Social Media plan de las empresas beneficiarias, gestión, monitorización, seguimiento y control de sus redes sociales.

El coste de este servicio parte de los 160 €/mes y, dependiendo del tamaño de la pyme, se puede optar a un bono a fondo perdido de hasta 2.500€.

En Emarketers, como Agente Digitalizador, pueden ayudar en todo el trámite para conseguir el bono digital.