Eme Abokatuak, abogadas que asisten y acompañan a las víctimas de violencia obstétrica y negligencias médicas

La violencia obstétrica no es lo mismo que la negligencia médica, si bien, en muchas ocasiones van de la mano. La primera de ellas es uno de los tipos de violencia más sufrido por las mujeres. Según el Diario de Navarra, casi un 40% de las mujeres han sido víctimas de este tipo de agresiones.

Para poder entenderlo, hay que saber que para reclamar una negligencia médica, es necesario que haya habido mala praxis, y que genere un daño real, efectivo y evaluable económicamente. Una mujer puede haber sido víctima de violencia obstétrica, es decir, pueden haberle realizado una inducción del parto, una cesárea o una episiotomía (corte o incisión en el perineo, entre la vagina y el ano) sin indicación médica, que realicen actuaciones sin consentimiento o desaconsejadas (como la maniobra de Kristeller, por ejemplo) o que no hayan respetado su plan de parto, por ejemplo, es decir, desde actuaciones más violentas a las más sutiles, pero no haber dejado huellas físicas o psicológicas, en esa madre o en su bebé.

En el caso en el que no se dan esas secuelas, esto es, ese "daño real, efectivo y evaluable económicamente", aunque haya existido esa violencia, actualmente, y con la ley en la mano, no puede una mujer más que poner una reclamación o queja, pero no podrá reclamar una responsabilidad civil o patrimonial, es decir, que se proceda a depurar responsabilidades y a un resarcimiento, en vía judicial (ser indemnizada).

La Ministra de Igualdad ha anunciado que se incorporará el concepto de violencia obstétrica en la modificación de la "ley de aborto", lo que ha generado grandes críticas, si bien se desconoce en qué términos lo hará, o si contemplará mecanismos para poder denunciarla o reclamarla.

En el caso de las negligencias médicas, es decir, cuando se realizan prácticas que no se consideran adecuadas o necesarias conforme a la evidencia científica, estas pueden dar lugar a graves consecuencias para la madre y el bebé.

Responsables ante una negligencia médica en centros públicos y privados

Los y las profesionales en medicina tienen la obligación de actuar con diligencia, realizando sus funciones de acuerdo con la técnica, deontología y sentido común humanitario. En caso de que sus acciones vayan en contra de la lex artis y esto pueda corroborarse, se tendría la base para la reclamación, según nos explican desde Eme Abokatuak.

Cuando el parto tiene lugar en una entidad sanitaria pública se lleva a cabo un proceso de Reclamación Patrimonial. Esto quiere decir que la administración de la que dependa el centro será responsable de las consecuencias del acto médico. El plazo máximo para interponer estas reclamaciones es de un año, contando a partir de la fecha en que se produjeron los daños. En cambio, si los actos de negligencia se dan en establecimientos de sanidad privados, se procede a realizar una demanda por Responsabilidad Civil. En estos casos, la responsabilidad recae sobre los causantes del daño o sus compañías aseguradoras.

En ambas situaciones se hace necesaria la intervención de profesionales en el ámbito jurídico que ayuden a las víctimas a conocer los pasos a seguir para lograr la indemnización por el error sanitario.

Defensa de mujeres y niños con un bufete de abogadas

