¡Emprender un negocio deja de ser arriesgado! El método de Tangram Consulting® lo cambia todo

Para aquellos que piensen en crear un proyecto o ya han comenzado, deben saber que existe un camino muy duro...

Para aquellos que piensen en crear un proyecto o ya han comenzado, deben saber que existe un camino muy duro a recorrer para poder llegar a ver beneficios, si es que se obtienen algún día, como se ha visto en fuentes de noticias.

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

En la mayoría de ocasiones tener un proyecto en mente o incluso haberlo lanzado trae consigo más frustraciones que alegrías, ya que emprender es sinónimo de Invertir dinero sin saber exactamente si se podrá recuperar, emplear mucho tiempo personal (más incluso que en un trabajo asalariado), o bien, vivir con la incertidumbre de si realmente tendrá buena aceptación por parte de tus posibles clientes.

Si echas de menos el factor suerte, o incluso aquello de “el sitio y momento adecuados”, tienes mucha razón, contar con una dosis de estos factores puede ayudarte mucho, pero es algo que no puedes controlar, con lo cual, debes pensar únicamente en lo que está en tu mano, centrarte en tu idea y conseguir que funcione.

El mundo del emprendimiento ha cambiado con el teléfono móvil, una herramienta multi-usos, que nos permite hacer de todo y que se guarda en un bolsillo, un objeto casi mágico para emprendedores con una visión de negocio basada en crear una aplicación, o digitalizar un producto o servicio, una perfecta alineación de ventajas increíbles, que bien aprovechadas pueden convertir una simple idea en un proyecto multimillonario.

Pero…¿Cómo se crea un negocio multimillonario?

Para llegar a facturar millones de euros la realidad es que se debe invertir mucho, no solo dinero, también tiempo, esfuerzo, experiencia y sobre todo, tener en cuenta que lo más importante no es la idea si no la ejecución.

Hay muchos tipos de emprendedores (visionarios, inversionistas, oportunistas, apasionados, etc), pero los clasificamos en la forma en la que los percibimos dependiendo de la forma que afrontan el inicio de su proyecto:

Emprendedor/a orquesta: quieres hacer todo, cursos para aprender de negocios, de diseño, de programación, de usabilidad, de marketing y un largo etcétera… Pero cuando termines todos y cada uno de los cursos, te encontrarás sin experiencia, con un negocio que después de tanto tiempo de formación, probablemente ya exista, aún poniéndote a hacerlo ahora con formación, sigues siendo una única persona y es muy raro que todo lo aprendido se te de bien.

Emprendedor/a perdido: no sabiendo por dónde empezar, cualquier empresa que te regale los oídos conseguirá venderte sus servicios, sean o no los que realmente necesitas, pero como tampoco tienes muy claro lo que te ofrecen, parece que son buenos y caes. Al fin y al cabo consigues empezar tu proyecto y ellos consiguen facturar.

Emprendedor/a bingo: has dado con la idea, justo en el momento y con el equipo adecuado, todo casualmente ha dado como resultado casi de forma anti-natural, un proyecto exitoso, a la primera. Si tienes la suerte de pertenecer a este grupo, enhorabuena, lo único negativo es que lo sabrás después de haber lanzado, pero primero hay que hacerlo…

Tanto si cumples uno estos perfiles como si no, todos los emprendedores empiezan por ese dichoso día uno, aquel en el que te sientas en una mesa a tomar decisiones, dar el paso y empezar a gestar tu idea para convertirla en un producto real, que los usuarios podrán consumir, ahí empieza tu verdadera carrera de emprendedor.

La gran pregunta ¿Cómo crear un negocio de la nada?

Entenderás que la realidad de dar ese primer paso, en la mayoría de ocasiones llevará por el camino del emprendedor perdido, que no sabe cómo, cuándo, dónde, ni con quién empezar.

De este preciso punto nace la diferencia de una empresa que puede hacer una App o web, o enfocar todo el proyecto con un método que ayude a conseguir sacar el máximo rendimiento, aquí es donde se puede aprovechar el método Tangram Consulting®, un proceso para crear negocios reduciendo al mínimo los riesgos de emprender, conseguirás emprender con garantías:

–Enamorarás a tus clientes, validando tu idea de negocio antes de empezar el proyecto. Cualquier idea puede ser un buen punto de partida, pero hay que tener muy clara la base de todo, el alma de tu negocio, lo que conseguirá que tus clientes te elijan frente a la competencia.

-Te diferenciarás de tu competencia, no serás una opción más, serás la opción. Si vendes un producto o servicio, eres uno más, el objetivo principal es crear una solución a un problema, crearás una propuesta de valor que conseguirá tu encajar tu producto en el mercado.

-Lanzarás tu producto en tiempo record, al menor coste y aprenderás de tus clientes. No necesitas un proyecto enorme, un desarrollo que necesita mucho dinero, también necesita tiempo, conseguirás lanzar pronto para aprender realmente de los que utilizan tu producto.

Si quieres empezar tu proyecto, puedes dar el primer paso, regístrate completamente gratis en el método Tangram Consulting®.

¿Cuánto cuesta crear un negocio digital con el método Tangram Consulting®?

Después de más de 20 años de experiencia en desarrollo de tecnología, desde software, webs y aplicaciones móviles, pero sobretodo dinero, muchísimo dinero invertido y por supuesto fallar una y otra vez, Tangram Consulting® ha conseguido un sistema que te ahorrará a ti todo esa fase de aprendizaje, para que puedas centrarte en tu idea.

Tal vez te preguntes por el precio, lógico, cuando se quiere emprender, pero aquí viene otra gran ventaja, puedes hacerlo gratis, te contamos cómo funciona:

-No tienes que pagar nada y tendrás acceso a guías para validar tu idea, manuales muy sencillos de 1-2 páginas cada uno, en los que se ha sintetizado al máximo el contenido.

-Todo incluye anexos con varios proyectos de ejemplo, para que entiendas mucho mejor tu enfoque y puedas ver cómo se aplicarlo a tu idea o negocio.

-No tienes que tener conocimientos previos, ni formarte con un curso, ni entender tecnicismos, todo se ha creado con un lenguaje sencillo que cualquiera puede entender.

-Si no tienes tiempo o no tienes claro cómo enfocar tu idea, puedes solicitar que Tangram Consulting® las completen por tí, para terminar de dar forma a tu idea con un equipo de expertos.

Además no tienes obligación de hacer el proyecto, las guías para validar tu idea son completamente gratis, pero si lo prefieres, puedes contratar sus servicios para ayudarte en cualquiera de las fases de tu proyecto para:

-Dar forma a la idea

-Crear los diseños y prototipos de la app

-Elaborar la documentación técnica

-Programar el producto

-Campañas de marketing

-Escalarlo y llevarlo a otro nivel

¡También podrás encontrar la inversión que necesitas para escalar tu negocio si has hecho el producto integral con su equipo!



No tienes nada que perder y mucho que ganar, si tienes una idea en mente o un producto que quieras llevar al siguiente nivel, empieza a emprender sin riesgos con el método Tangram Consulting®.