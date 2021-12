Encontrar, compartir y disfrutar las experiencias más dog friendly en España con Doggie Snax

Las mascotas son parte de la familia y merecen un lugar en las vacaciones y paseos que hagan sus dueños. Sin embargo, no siempre es tarea fácil conseguir espacios dog friendly en España.

La start-up Centro Canino Koira cuenta con Doggie Snax De Tapas con Mi Perro, un directorio que aloja la información de locales, hoteles, espacios turísticos, tiendas, centros de cuidado animal y mucho más, donde se permite la entrada de perros. Cada lugar registrado en esta web ofrece un espacio en el que las mascotas pueden convivir con sus familias y además, con otros animales.

¿Por qué es importante el uso de un directorio dog friendly?

La mayoría de los espacios públicos en España no tienen en cuenta la existencia de mascotas. No obstante, los animales necesitan momentos de recreación y acompañamiento para no sufrir síndrome de abandono, un hecho que suele incrementarse durante las vacaciones. Para darles más visibilidad a los locales dog friendly existen directorios que reúnen los mejores lugares donde los dueños puedan llevar a sus mascotas consigo.

Los usuarios que acceden a estos directorios pueden conseguir rápidamente la información de contacto, dirección y un resumen del servicio que ofrecen las empresas y sitios abiertos. Además, no solo es posible apreciar los datos de lugares de entretenimiento, sino también aquellos especializados en adiestramiento, salud y cuidado de animales.

Tras vivir experiencias en estos destinos, directorios como De Tapas con Mi Perro permiten que las personas puedan calificarlos. Esta evaluación resulta muy útil para nuevos usuarios, ya que facilita la toma de decisiones acertadas antes de asistir a alguno de los centros registrados.

Experiencias recomendadas con las mascotas: ¿Qué es De Tapas con Mi Perro?

De Tapas con Mi Perro es un directorio de la empresa Centro Canino Koira SLL. Esta start-up se centra en la relación de los perros con sus familias. El servicio se basa en una preocupación constante de los dueños por no poder conseguir siempre un lugar en el que poder compartir libremente y realizar actividades con sus mascotas. Por este motivo, la empresa ofrece un directorio en el que los usuarios pueden buscar espacios públicos con un ambiente amigable para los perros.

Entre las reseñas destacan lugares de entretenimiento y hospedaje tales como bares, restaurantes, heladerías, playas, rutas turísticas y muchos más. En cada uno de estos establecimientos sus visitantes encontrarán un menú con recetas especiales para perros que incluye deliciosos platillos como anchoas ahumadas y daditos de aire, elaborados con pulmón bovino.

Más allá del servicio de Directorio Pet Friendly, De Tapas con Mi Perro facilita y suministra snacks y menús caninos para restaurantes y particulares a través de su página web. Con la ayuda de ambas partes, la comunidad De Tapas con Mi Perro crece cada vez más, creando espacios para toda la familia.

Esta propuesta ha sido galardonada con uno de los 4 premios ganadores del programa Gira Mujeres de Coca-Cola, reconociendo no solo su labor social para mejorar la relación de las familias con sus mascotas y así reducir las tasas de abandono por problemas de conducta, sino también por ayudar a la hostelería y alojamientos turísticos incrementando su volumen de negocio asociando el sector mascotas, en claro crecimiento, con el sector turístico tan golpeado por las restricciones del COVID-19.