En el entorno actual, ¿qué interesa más, alquiler o hipoteca?

Tras el surgir de la pandemia, se ha incrementado la tendencia de ahorrar dinero en las finanzas personales. Nunca como ahora se ha puesto de manifiesto para las personas tener el hogar deseado y, en España, que es un país de propietarios, el mercado actual ha llevado a las personas a enfocarse en la compra de un inmueble propio, ya que el precio del alquiler ha subido.

RN Tu Solución Hipotecaria es una empresa que funciona como intermediaria hipotecaria especializada, con el propósito de ofrecer la mejor solución adaptada a los requerimientos del cliente. Esto es posible gracias a que mantiene estrechas relaciones con las principales entidades bancarias del país, lo cual permite diligenciar las transacciones con rapidez y seguridad.

¿Es mejor comprar una vivienda que alquilarla?

En las ciudades más importantes de España, los costes de los alquileres se encuentran a unos niveles máximos históricos, cantidades mensuales a las que no todos tienen acceso. Ante esta situación, hoy en día, es posible, gracias a los intermediarios de crédito solventes, acceder a financiación para la compra de una vivienda, en condiciones muy ventajosas y a plazos que pueden llegar a los 40 años.

Los jóvenes pueden acceder a financiación de hasta el 100 % más gastos. En palabras de Ricardo Gulias, CEO de la compañía RN Tu Solución Hipotecaria, "hoy en día, es posible que los jóvenes puedan comprar una vivienda con poca aportación, pero queremos hacer hincapié en que las hipotecas al 100 % no son para todos. Por eso, recomendamos que antes de meterse en una compra de primera vivienda, tengan una experiencia previa de pago y, lo más importante, que ajusten la cuota de la futura hipoteca a un importe que no les modifique excesivamente su modo de vida, para que no incurran en impagos futuros y puedan seguir viviendo felices. La primera compra no tiene por qué ser la vivienda de nuestra vida. Es mejor ajustarse, ganar experiencia y, en el futuro, venderla para comprar, con lo ahorrado, el hogar de nuestros sueños".

Estabilidad emocional y financiera con una vivienda propia

Los españoles aún están de acuerdo con la política de la adquisición de propiedades, de hecho, quienes son propietarios consideran que su vida es mucho más estable y tranquila que quienes la alquilan.

Naturalmente, no se puede generalizar, ya que deben tenerse en cuenta las circunstancias particulares de cada persona, pues la adquisición de una hipoteca es una de las inversiones más importantes que se realiza en la vida. Por esta razón, contar con los servicios de un intermediario hipotecario registrado en el Banco de España y solvente puede hacer que la experiencia de comprar una vivienda sea muy buena, ya que ayudaría a facilitar la gestión del capital para la negociación de una vivienda.

La marca RN Tu Solución Hipotecaria cuenta con un equipo de profesionales con experiencia que tienen como objetivo ofrecer la mejor solución hipotecaria, de acuerdo al perfil de cada uno de sus clientes. Según palabras de Ricardo Gulias, "nuestra empresa gestiona préstamos con garantía hipotecaria ante las principales entidades bancarias del país, obteniendo logros importantes en cuanto a la calidad y cantidad de hipotecas obtenidas. Nuestra experiencia avala su gestión, razón por la cual se ha convertido en una de las referentes de España".