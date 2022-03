Entrenar en casa con un gimnasio equipado propio a través de PROGES

El entrenamiento desde casa o homefitness es una alternativa al gimnasio que sigue ganando popularidad, ya que no solo se trata de una forma barata y cómoda de hacer ejercicio, sino también de un método eficaz para no perder la constancia. Esto es algo que a menudo puede suceder si no se dispone del tiempo necesario para trasladarse a un centro de entrenamiento.

La pandemia incrementó la práctica de esta alternativa y, a su vez, impulsó el mercado de programas online de ejercicio físico y la venta de implementos y máquinas para ejercitarse en casa. Entre las opciones, los usuarios encuentran tiendas como PROGES, la cual se encarga de ofrecer una gran variedad de productos para crear un gimnasio casero a medida del propietario.

¿Cuáles son los beneficios de entrenar en casa?

Ir al gimnasio implica tener una preparación previa, el traslado al sitio, las horas de entrenamiento y, después, el retorno al hogar u oficina. Esta rutina suele requerir un mínimo de tres horas, según la lejanía del gimnasio, el tráfico y otras condiciones externas. Por esta razón, muchas personas optan por ahorrar tiempo y entrenar desde casa. Además, es posible ahorrar dinero, ya que los gimnasios suelen tener costes que aumentan con frecuencia.

El homefitness supone una forma más cómoda y personalizada de hacer ejercicio porque el usuario no sufre interrupciones de otras personas, ni debe esperar a que las maquinas o herramientas sean desocupadas por desconocidos. Asimismo, estos factores mejoran la confianza, concentración y energía al ejercitarse.

Por último, al tener un ambiente destinado al ejercicio dentro del hogar, se puede entrenar en cualquier horario, incluso de madrugada, horario en el que los gimnasios no están abiertos.

Equipos de entrenamiento para todos los presupuestos

Para crear un gimnasio en el hogar lo único que hay que tener en cuenta es el tipo de ejercicio que se quiere hacer y cuáles son los objetivos personales. Si se desea aumentar la masa muscular es fundamental disponer de elementos como mancuernas y pesas. Por otra parte, para aumentar el nivel cardiovascular se pueden instalar bicicletas estáticas o cintas de correr.

La tienda online PROGES tiene todo lo necesario para equipar un gimnasio casero. Su catálogo incluye desde balones, barras paralelas, pesas, máquinas de musculación, bicicletas estáticas, cintas para correr, cajones de entrenamiento, colchonetas, combas, cuerdas de entrenamiento, elásticos, sacos, guantes de boxeo, entre otros productos. Debido a la calidad de los artículos, también pueden funcionar en pequeños gimnasios o gimnasios colectivos en empresas y residencias.

Además de su línea de máquinas para ejercitarse, también ofrece suplementos de nutrición deportiva para antes o después del entrenamiento y servicios de asesoría con un entrenador personal para garantizar resultados óptimos.

PROGES lleva más de 25 años apostando por el homefitness como una mejor forma para ejercitarse, aumentando la comodidad y la eficacia de cada entrenamiento.