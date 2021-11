Entrevista a Sergio de Hugo Bonsai, una marca que ha conseguido consolidarse como una de las grandes referentes en herramientas para bonsái

En solo 3 años, Hugo Bonsai se ha consolidado como una de las marcas referentes en el mundo del bonsái en España. En la actualidad, esta tiene presencia en el mercado europeo, en países como España, Portugal, Italia y Francia. También tiene presencia en México, donde cuenta con almacén propio para las ventas en el país.

La evolución de Hugo Bonsai en solo 3 años

En el último trimestre del 2018, Hugo Bonsai comenzó su andadura de la mano de Sergio, actual gerente y fundador de la marca y aficionado del bonsái.

Sergio cuenta que el comienzo fue algo difícil: “La primera versión de las herramientas para bonsái era muy básica, para un nivel de principiante absoluto. La fabricación no fue como esperábamos. Literalmente, me daba miedo y vergüenza vender las herramientas que teníamos. Por supuesto, cualquier queja o disconformidad se la solucionábamos al cliente sin dudarlo. Empezar un negocio no es fácil y nosotros lo vivimos en nuestras propias carnes”.

En 2019, Hugo Bonsai comenzó a buscar alternativas en cuanto a fabricantes y modelos exclusivos de herramientas para bonsái que otras marcas no tuviesen, como su actual rastrillo con mango en acero inoxidable. Sergio explica que era consciente de que las herramientas que tenía por entonces no le harían llegar a la vuelta de la esquina y que la ilusión de su proyecto de herramientas para bonsái acabaría pronto.

Fue en 2020 cuando vio la luz su actual gama de herramientas para bonsái, aquella con la que empezó a dar que hablar en el mundillo del bonsái y a ganar sus primeros clientes, clientes que con el paso de los meses irían adquiriendo toda o gran parte de la gama de herramientas. “Vemos un comportamiento muy similar entre nuestros clientes y es que suelen hacer un pedido de 1 o 2 herramientas para probar y el siguiente pedido que recibimos de ellos suele ser bastante completo. Esto nos alegra mucho, sin duda es significado de que están contentos con las herramientas y quieren comprar otros modelos”.

Fue en este año cuando empezó a vender en Portugal y en México.

Sergio valora que este 2021 está siendo un año muy positivo, consolidando el mercado en España y México y creciendo en países como Italia y Portugal. Recientemente, han comenzado a vender sus herramientas de bonsái también en Francia, donde esperan recibir una aceptación muy positiva.

Hugo Bonsai y su proyecto de reforestación

Algo muy bonito en lo que esta joven empresa está involucrada es un proyecto de reforestación en la Sierra de Gredos. Habiendo plantado 30 árboles actualmente, espera acabar el año con una plantación total de 45 árboles, llegando en el 2022 a tener un total de 90 árboles plantados. “Creemos firmemente en la necesidad de repoblar nuestros montes que tanto sufren y se deterioran, principalmente por culpa del ser humano. Para nosotros, asociar este proyecto al de la venta de herramientas de bonsáis es algo muy motivador y que nos apasiona”.

Para todos aquellos que quieran obtener más información pueden visitar su tienda online.