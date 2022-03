Entrevista a Tamara Hernández, creadora y diseñadora de la firma de gafas de sol Goodbye, Rita.

Recientemente, las gafas de sol han pasado de ser un artículo para proteger y cuidar la visión a convertirse en un complemento de moda que completa cualquier outfit. No obstante, encontrar marcas que muestren diseños diferentes y originales no siempre resulta fácil.

En este contexto, Goodbye, Rita. es una marca que destaca dentro del mercado, debido a sus colecciones únicas y a la calidad de sus materiales. Tamara Hernández, la fundadora de la firma, ha contestado a una serie de preguntas basadas en el surgimiento de esta marca.

¿Cómo surge la idea de crear la marca Goodbye, Rita.?

Queríamos crear una marca que fuera para todos, donde el diseño, la calidad y el precio siempre fueran de la mano. Cuidar al máximo los detalles, desde el packaging hasta la atención al cliente final.

El 90% de la población usamos gafas de sol, pero nos encontramos con un sector muy marquista, con precios elevados, que no hacía posible que la gente pudiera tener variedad e incluso que las disfrutaran sin pensar en que no se estropeasen. Me gusta tener una gafas en el coche, otras en la bolsa de deporte o en el bolso y cambiarlas en función del look de ese día, al fin y al cabo, es un complemento que llevamos en la cara. Goodbye, Rita. ofrece esa posibilidad.

¿A qué se debe su nombre?

Queríamos que fuera un nombre divertido, de los que no se olvidan y que, a través de él, pudiéramos transmitir nuestros valores e incluso, con el tiempo, usarlo como una expresión coloquial, tipo un “hasta luego, Lucas”. Goodbye, Rita. significa para nosotros un "adiós" a lo que no sume y a lo que no nos haga felices. Nuestra misión es cambiar la forma de ver las cosas, por eso hemos empezado por los ojos.

¿A qué público se enfoca Goodbye, Rita.? ¿Qué características suelen tener sus consumidores?

Goodbye, Rita. es una marca para toda la familia, pensada para acompañar a las personas en todos los momentos del día, desde su primer año de vida. El 90% de nuestra colección es unisex, pero la mujer de 27 a 50 años, como consumidora de nuestros productos, tiene un peso importante.

Tenemos una relevante tasa de clientes recurrentes que, cuando conocen nuestra marca, se convierten en auténticos fans. Ese es el mejor regalo para nosotros.

¿Qué es lo que diferencia a vuestras gafas de sol de las demás?

El diseño y la identidad. Unas Goodbye, Rita. se pueden reconocer en cualquier sitio, sin ver el nombre de la marca. También su buen precio es un indicador, sin renunciar jamás a la calidad. La oferta de color para toda la familia, en sol, óptica graduada y filtro azul y nuestros valores de marco nos hacen diferentes. Hay gente que quiere gafas, nuestros clientes quieren Goodbye, Rita.

¿Qué colecciones son las que han tenido mejor acogida por los clientes de Goodbye, Rita.?

La colección de sol para adultos y niños es todo un éxito y, desde la pandemia, el lanzamiento de nuestra colección graduada para vista cansada, lista para usar en 48 horas, ha sido una revolución. Recientemente, hemos lanzado la colección de filtro azul en adulto y niño. Tenemos una importante labor de concienciación sobre esto último, ya que queremos transmitir la importancia de proteger nuestra vista frente a las pantallas que forman parte del día a día de nuestra vida.

¿Qué personas conforman el equipo de Goodbye, Rita.?

Yo soy la fundadora de Goodbye, Rita. y cuento con dos socios principales: Jorge Pintado y Santiago Roca. A los tres nos une, además de nuestro amor por Goodbye, Rita., la amistad de nuestros hijos pequeños.

Nuestro equipo operativo interno está formado principalmente por mujeres que, además, son mamás. Para nosotros, es fundamental que todo aquel que forma parte de este proyecto crea en la firma y utilice Goodbye, Rita. Nuestro equipo humano son nuestros mayores embajadores y, junto a nuestros clientes, nuestra prioridad.

Nuestra misión es cambiar la forma de ver las cosas. El respeto, la conciliación, la solidaridad y el optimismo son nuestras bases para hacer cualquier cosa que salga con el sello Goodbye, Rita.

¿Quién crea los diseños y cuál es su fuente de inspiración?

Yo me encargo de diseñar los distintos modelos que salen a la venta y mi fuente de inspiración viene de escuchar al mercado y detectar qué falta. Saber qué quieren nuestros clientes y superar sus expectativas.

En conclusión, Goodbye, Rita. significa diseño, color y calidad, 3 adjetivos que diferencian a estas gafas de sol del resto y las hacen únicas entre la competencia.