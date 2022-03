El equipo de psicólogos en Madrid, Consulta Despertares, cumple su décimo aniversario

No cabe duda que una de las expresiones más repetidas de 2021 ha sido "salud mental". Se ha hecho alusión a ella tanto desde el mundo de la política, como en RRSS, donde más y menos famosos han reconocido abiertamente y sin tabús haber recurrido en algún momento de su vida a los servicios de profesionales de la psicología, o de la salud mental, en general.

Aunque sea ahora que se arroja más luz sobre el tema, la psicología no es un tema nuevo. Los profesionales de la salud mental llevan años viendo cómo la sociedad española es cada vez más consciente de la importancia que tiene poner atención al cuidado emocional. Muchas son las situaciones que pueden dañar a las personas de especial manera. Y ese daño, si no se pone atención a la herida emocional provocada, puede terminar por provocar ansiedad u otras patologías psicológicas de consecuencias a veces bastante imprevisibles. Y todo esto, en medio de una pandemia que ha cambiado por completo el mundo y está teniendo un impacto muy intenso en la vida de todos.

Uno de los equipos de psicólogos que más pueden contar sobre el auge que está teniendo la psicología en la actualidad, es el equipo de psicólogos Madrid: Consulta Despertares. Este año cumplen 10 años y en esta década de existencia han podido evidenciar este cambio social que se está viviendo. Beatriz Romero, fundadora y directora de Consulta Despertares, revela cómo la psicología ha pasado de ser un tema solo para “chalados”, a una ayuda terapéutica profesional a la que acuden personas por los motivos más variados, con la intención de poder gestionar y superar de forma adecuada cualquier vaivén emocional que depara a veces la vida, por ejempo, cómo saber si se tiene ansiedad.

P. a Beatriz: ¿cómo fueron los comienzos de este equipo de psicólogos Madrid?

R. En el año 2012, cuando Despertares comenzó, también estábamos viviendo una crisis, económica en ese caso. Y eso también provocó mucha inestabilidad emocional a la población. Aunque era evidente que mucha gente necesitaba ayuda psicológica, por un tema económico había una barrera de acceso. Tomé la decisión de ofrecer mis servicios a un precio que yo consideraba que la gente se podía permitir. Mi idea no era ganar mucho dinero, sino ayudar al máximo de personas que podía. La respuesta fue muy buena, ya que hasta ese momento la psicología era algo prohibitivo para la gran mayoría.

P. ¿Consideras que los motivos por los que la gente acude a consulta ahora difiere mucho de aquel entonces?

R. Las problemáticas en esencia no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es la cantidad de gente que ahora lo está pasando mal. Nuestro estilo de vida y la pandemia han exacerbado las patologías y casos que en otra época serían leves, hoy llegan a consulta en un estado muy agudo de crisis. También es cierto que ahora nos llegan a consulta casos más graves. Vemos muchos pacientes jóvenes con problemas de autoestima, algunos con conductas autolesivas, frecuentemente causado por las RRSS, adultos con unos altísimos niveles de estrés, a causa de la alta exigencia social que se nos impone en lo profesional y personal. Ha habido también un aumento en el número de víctimas de violencia de género, agresiones físicas y sexuales.

P. Se habla mucho de la necesidad de reforzar la Sanidad Pública con más profesionales de salud mental, pero luego no parece que nada cambie. ¿Cómo lo ves como directora de una consulta privada?

R. Creo que el enfoque que se le da desde las autoridades no está debidamente planteado. Salud mental tiene dos patas, que son complementarias. Psicología y psiquiatría. ¿Qué está pasando? Que actualmente se pone más el foco en la psiquiatría porque es mucho más fácil y rentable simplemente recetar unas pastillas mágicas, y mandar al paciente a casa, hasta la próxima visita, dentro de… vete a saber, dos, tres meses. La terapia psicológica complementa la farmacología, que dicho sea de paso, no siempre es necesaria. Pero este modelo ha convertido a España en el país donde más ha subido el consumo de psicofármacos de Europa. ¿Alguien piensa que esto no tiene consecuencias? Desde la psicología no se intenta solamente camuflar la sintomatología del paciente. Se trata de abordar el problema para, o superarlo o aprender a vivir con él, dotando al paciente de herramientas para una adecuada gestión emocional. Y claro, eso en las sesiones de 20 minutos de la Seguridad Social a veces es complicado. En las consultas de psicología privadas complementamos esa labor, a la vista, tan necesaria, ya que los profesionales de la Sanidad Pública, donde hay gente muy competente, hacen lo que pueden.

P. Bueno. En primer lugar, enhorabuena por el décimo aniversario. Pocas empresas llegan tan lejos. Dime, ¿cómo ves el futuro?

R. El reconocimiento que ha tenido la profesión a nivel social en los últimos tiempos nos ha dado por fin nuestro espacio, como a otros profesionales sanitarios. ¡Que ya era hora! Por fin se pone en valor el trabajo que hacemos los profesionales de la psicología y nuestro aporte a la sociedad. En lo que a Consulta Despertares respecta, ya somos una empresa consolidada reconocida en el sector y que está dejando su huella en las ubicaciones donde estamos presentes. Lo cual es siempre un orgullo. Y sobre todo, espero repetir esta entrevista dentro de otros 10 años.