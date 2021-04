¿Es efectivo el servicio del psicólogo online? Psicología 360

Por culpa de la por la Covid – 19, la demanda en servicios de atención de la salud mental ha...

Por culpa de la por la Covid – 19, la demanda en servicios de atención de la salud mental ha crecido en todo el mundo. La ansiedad y la depresión son las dos enfermedades más manifestadas en la sociedad debido al confinamiento, las cuales afectan al bienestar de las personas y su estabilidad emocional. El duelo, la soledad, el miedo, la tristeza y la incertidumbre son algunos de los malestares provocados por el ‎aislamiento, la pérdida de ingresos, el teletrabajo y el contexto pandémico en general, como se ha visto en artículos destacados.

El vídeo del día Espinosa señala a los ‘menas’ y Calvo alude al “odio” de Vox

Una investigación de la Organización Mundial de la Salud refleja que la pandemia por el Coronavirus ha colapsado en menor o mayor medida los servicios de salud mental esenciales del 93? los ‎países del mundo. En ese contexto donde, además, se recomienda el distanciamiento social, la terapia online ha vivido un crecimiento potencial. Son muchas las personas que han accedido a los servicios del psicólogo online como Psicología 360.

¿Qué es un psicólogo online?

Un psicólogo online es un profesional de la psicología que utiliza las nuevas plataformas tecnológicas para ofrecer tratamiento terapéutico centrado en las necesidades del paciente. El método es el mismo que se usa en la consulta presencial, solo cambia la forma de comunicarse.

Las consultas online son una opción para que todas las personas que necesiten recibir terapia psicológica puedan acceder a ella, sea cual sea su situación. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo, en el que el psicólogo o psicoterapeuta proporciona apoyo psicológico por medio de correo electrónico, videollamada o llamada telefónica.

Ventajas del psicólogo online

Son varias las ventajas que ofrece el psicólogo online. Para empezar, el paciente puede recibir la terapia desde cualquier espacio. Esto lo convierte en un servicio bastante más económico ya que el cliente se ahorra los costes del transporte hasta la consulta. Además, resulta mucho más cómodo poder hacerlo desde casa. Ese mismo factor facilita el acceso de muchas personas que, por distintos motivos, no pueden desplazarse a una clínica. Por ejemplo, las personas con movilidad reducida, las que no disponen de nadie que les acompañe hasta ahí o las que se encuentran fuera de la ciudad se benefician de este servicio. Actualmente, otro beneficio añadido es el del distanciamiento social, ya que no hace falta el contacto físico entre paciente y cliente en ningún momento.

Por otro lado, las personas con poca flexibilidad horaria también lo tienen más fácil a la hora de concertar una cita ya que algunos psicólogos online ofrecen la opción de ajustar el horario que más le convenga al paciente. Finalmente, la consulta online garantiza un plus de discreción. Aunque todos los profesionales de la psicología garantizan la privacidad, el hecho de recibir terapia desde casa implica no tener que ser visto por nadie.

Psicología 360: una de las mejores opciones para la terapia online

Psicología 360 nació como consulta psicológica online para satisfacer la alta demanda que estaba teniendo la consulta física en Madrid. El equipo está formado por una amplia red de profesionales colegiados con más de 25 años del sector, cada uno de ellos especializados en un ámbito concreto de la psicología. El servicio ofrece una primera consulta de evaluación para poder adaptar la terapia a las necesidades del paciente. De este modo, empezar a estar bien es más fácil que nunca.