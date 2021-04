¿Es posible una mudanza en estado de alarma?

Es posible que está llegando el día para cerrar el contrato de arrendamiento del inmueble que alquilaste para vivir una...

Es posible que está llegando el día para cerrar el contrato de arrendamiento del inmueble que alquilaste para vivir una temporada y, después de hacer méritos para renovarlo, resulta que la crisis provocada por la pandemia lo ha cambiado todo. Se cortaron las cadenas de suministro y entonces habrá que mudarse, pues resulta oportuno comenzar de nuevo.

Pero, “¿Cómo me mudo?; ¿Quién me ayuda?; ¿Hay alguna empresa que me asesore e incluso me preste el servicio de la mudanza? ¿Cual es el precio de una mudanza en Madrid?” Mudanzas Gaetano es una de las opciones que más se ha recomendado en la zona de Madrid, dado que ofrece flexibilidad y máxima fiabilidad en el transporte de muebles y objetos personales. Con sede en Madrid, cuenta con experiencia consolidada en todo el territorio europeo.

Mudanzas Gaetano ofrece atención personalizada, sin intermediarios, servicios que se adaptan a los requerimientos del cliente, además de precios realmente accesibles, sobre todo si tu mudanza es pequeña.

Servicio integral

Desligarse completamente de la mudanza también es una opción que Mudanzas Gaetano garantiza, pues se sabe de las inmensas responsabilidades que hoy tienes con el trabajo y la familia. Para ello se podrá contratar el servicio completo, haciendo uso de la calculadora online para obtener una estimación del presupuesto final de la mudanza.

Y si es que si se tiene objetos de alto valor histórico y familiar, es recomendable contar con un servicio de transporte profesional. En ese campo ha destacado el personal de Mudanzas Gaetano, que ha sido formado con la experiencia necesaria para preservar el patrimonio en buen estado y evitar cualquier tipo de daño. La experiencia les permite ejecutar trabajos con agilidad y rapidez. Los testimonios de los clientes satisfechos lo confirman.

Por otro lado, Mudanzas Gaetano destaca en la oferta de muchos otros servicios. Por ejemplo, se encargan del inventario de artículos para mejorar el control, la identificación de bultos para optimizar tiempos, el plan de mudanza, ideal para el traslado de empresas, los embalajes especiales para dispositivos electrónicos y la hoja de carretera. Todo ello mediante una atención personalizada.

Mudanza de Oficina

Mudar el inmueble de la oficina podría resultar otro dolor de cabeza. Mudanzas Gaetano recomienda hacerlo los fines de semana para no parar las actividades de la empresa, hacerlo por sectores, con un embalaje apropiado para los equipos electrónicos y la identificación de cada bulto para facilitar el desmontaje de los objetos en cada ambiente.

El equipo profesional, atendido por sus propios dueños, trabaja para que tanto el precio como el servicio prestado se adapten a los plazos de ejecución y a la seguridad de cada una de sus pertenencias.