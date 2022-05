La escasa repercusión de los fondos Next Generation entre las empresas

El COVID-19, durante el primer trimestre del 2020, causó la caída del producto interior bruto de los 27 países que forman parte de la Unión Europea.

Las economías más afectadas del bloque fueron las de Francia e Italia (ambas con -5,3 %) y la de España con -5,2 %. Como explica la consultora estratégica Mindhead, ante esta situación se crearon los fondos Next Generation. Son instrumentos de recuperación económica para reparar los daños financieros y sociales causados por la pandemia. Pero ahora se han puesto en evidencia los fallos en la promoción de la iniciativa.

¿Cómo funcionan los fondos de Next Generation en las empresas?

Las empresas ubicadas en el territorio de la Unión Europea pueden tramitar estos fondos de auxilio a través de sus respectivos estados miembros. El dinero se facilita de acuerdo a las prioridades de inversión y reforma en las empresas como, por ejemplo, la digitalización. El plan comenzó a ejecutarse en 2021 y, para este año, ya debería estar comprometido el 70 % de los fondos que se habían planificado.

No obstante, en España se ha evidenciado la nula influencia de los fondos Next Generation en las empresas. Un estudio realizado por la Cámara de Comercio en octubre reveló que, para ese momento, el 60 % de las compañías desconocía la existencia del proyecto. La investigación también evidenció que el 73 % de los consultados no sabía cómo tramitar el acceso a estos recursos.

La situación de desconocimiento es aún peor en el caso de las pymes que, curiosamente deberían ser las más beneficiadas por esta iniciativa europea. Apenas un 37,3 % de los emprendedores tenía una noción sobre Next Generation. De los que sí la conocían, el 61,8 % consideraba que solo favorecería a las grandes compañías y apenas un 28 % de las pymes declaró intención de solicitar esta ayuda.

Asesores para acceder a subvenciones públicas

Mindhead es una consultoría con mentalidad empresarial. Por su relación con inversores en turismo, tecnología, restauración, sanidad e inmuebles, ha adquirido experiencia en el trato con empresarios, lo cual facilita el asesoramiento.

Tiene dos líneas principales de negocio. La primera es la consultoría estratégica, a través de la cual asesora y reorienta a las empresas, trabajando directamente con el tren ejecutivo. La otra es el Laboratorio de Financiación, mediante el que identifica oportunidades en proyectos de subvención pública. Con esto, ayuda a sus clientes a elaborar los expedientes para acceder a los fondos de esas iniciativas de apoyo.

Esto último ha puesto a Mindhead como testigo excepcional de la nula influencia de los fondos Next Generation en las empresas. El proyecto no se ha sabido vender al público objetivo y un alto porcentaje de los potenciales beneficiarios no lo conocen o desconfían de él. Ese alejamiento entre los fondos y los empresarios se está convirtiendo en un impedimento para el logro de los objetivos.