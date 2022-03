¿Escoger los filtros FFP2 electrostáticos o los mecánicos de nanofibras?

La pandemia producida por el COVID-19 puso en alerta al mundo entero por los efectos negativos que provocó en la salud física y mental de las personas, en consecuencia a la pérdida de las relaciones interpersonales que produjo.

Las primeras medidas que se establecieron fueron el distanciamiento social y el uso obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Inmediatamente, las empresas comenzaron la búsqueda de la mascarilla ideal para evitar los contagios.

Entre los productos suministrados por Mascarilla de Calidad, destaca la mascarilla FFP2 AirQueen, la cual proviene de Corea y es fabricada con un filtro de nanofibras, lo cual la convierte en uno de los artículos de más alta calidad en el mercado. Entre sus ventajas, se puede resaltar que permite comodidad, frescura, no empaña las gafas gracias a su adaptabilidad, es duradera y se ajusta a la cara con mayor precisión.

Diferencias entre los filtros FFP2 electrostáticos y los mecánicos de nanofibras AirQueen

A diferencia de la gran parte de mascarillas FFP2 del mercado (filtro electróstatico en su mayoria), la mascarilla AirQueen está fabricada con un filtro de nanofibras amigable con la piel, no provoca eccemas, permite una óptima respiración, es adaptable a todo tipo de caras y, además, puede usarse durante todo el día por su comodidad y frescura. Asimismo, gracias a su máxima calidad, su filtro permite usarlas con total eficacia hasta 25 horas, son eficaces en cualquier espacio donde se usen, más aún si estos contienen una alta carga viral.

Al contrario que las FFP2 convencionales, la Air Queen permite su uso continuo y discontinuo, puesto que su filtro no se deteriora facilmente con la humedad.

Por otro lado, las mascarillas convencionales con filtros FFP2 electrostáticos se recomiendan para un uso esporádico (no superior a 8 h y de manera continua) y, pese a tener un grado de filtración elevado, no siempre protegen suficiente al no estar en ocasiones correctamente acopladas a la cara.

Las ventajas de utilizar la mascarilla AirQueen

Utilizar mascarillas con filtros incorporados resulta primordial para evitar las infecciones porque evita que pasen los gases de un paciente infectado y que estos se dispersen en el ambiente, contaminando a otros. Además, está indicado para quienes buscan la máxima eficacia y comodidad en espacios cerrados, en especial para quienes tienen que permanecer con el uso mascarillas un largo periodo de tiempo.

En el mercado existe una gran variedad de mascarillas que presentan una alta filtración. El uso de una mascarilla tradicional no brinda, en ocasiones, el confort ni la seguridad esperados. El amparo total existe con el uso de la mascarilla FFP2 AirQueen.