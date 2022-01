Escuela Dirección, ¿Cuál es la diferencia entre PMBOK 6 y PMBOK 7?

El Project Management Institute, PMI, es una organización internacional que certifica a directores de proyectos. Debido a la naturaleza de su actividad, cada cierto tiempo, debe actualizar sus contenidos, motivados por el avance de la tecnología, cultura empresarial y el mercado y la sociedad en general.

Su última actualización del PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) ha sido el PMBOK 7, una guía que destaca a la adaptabilidad como principal característica de la dirección de proyectos. Con ella, los proyectos no se ejecutan de manera rígida, sino que fluyen en función de los resultados que se obtengan. Las personas que deseen obtener una certificación del PMI, como las certificaciones PMP o CAPM (la versión del PMP orientada a directores de proyecto junior) o quieran renovar sus PDUs pueden acudir a academias que cuenten con los contenidos actualizados a la última versión del examen, definido en el ECO 2021 (Exam Content Outline 2021 y vigente durante 2022), como la academia española Escuela Dirección.

Diferencias entre PMBOK 6 y PMBOK 7

El PMI o Project Management Institute es una asociación mundial que ofrece formación en gestión de proyectos. El PMI cuenta con una guía de fundamentos para la dirección de proyectos, mejor conocida como Guía del PMBOK. La función de dicho manual es ayudar a los profesionales a prepararse para su examen final en el instituto. En este sentido, la última actualización fue en agosto de 2021, convirtiéndose en el PMBOK 7.

La versión anterior, el PMBOK 6, está orientada a una metodología predictiva, organizada en torno a agrupaciones de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Además, se caracteriza por definir con claridad las tareas desde el inicio, lo cual la convierte en una guía para entornos estables.

Por su parte, la nueva versión, el PMBOK 7, incorpora el concepto de adaptabilidad, ideal para situaciones inciertas. Su enfoque es incremental, centrado en resultados.

El examen de certificación PMP y CAPM está basado en el ECO 2021, vigente durante 2021 y, al menos, 2022, e indica que el examen continúa basado en el PMBOK 6, pero que añade metodologías ágiles, en este caso, basadas en su Agile Practice Guide. El examen no está basado en el PMBOK 7. Lo estará, pero de momento no, y el PMI aún no lo ha anunciado.

Esta última adaptación de las normas puede estudiarse en academias online actualizadas

