Estrategia comercial: maximizar las ventas con Valuexperience

La consultora referente que desarrolla cursos para ejecutivos y agentes comerciales online es Valuexperience. Este servicio ayuda a las empresas a conseguir, sostener y promover la competitividad de las diferentes áreas de la compañía. Es líder en el sector con un equipo de profesionales de más de 15 años de experiencia, los cuales gestionan el talento y la colaboración corporativa para empresas y organizaciones y han desarrollado más de 100 proyectos de colaboración nacional e internacional.

Mediante el uso de la estrategia comercial y de gestión del conocimiento, vinculan a los empleados con los resultados y objetivos de negocio de las compañías a las que pertenecen.

La evolución de los medios digitales ha hecho que los negocios demanden constantemente nuevas estrategias y formas de relacionarse con los clientes. Siempre pioneros en el área de la consultoría y cursos de técnicas de venta profesionales Valuexperience ofrece el curso Digitaliza tu Estrategia Comercial, un programa de entrenamiento donde los participantes ganarán conocimientos y habilidades de alto valor para influir en el proceso de toma de decisiones de los clientes, sin necesidad de realizar visitas presenciales. El programa está dirigido a asesores comerciales, dueños de negocios, emprendedores y profesionales autónomos.

Para realizar este curso no es necesario tener un alto conocimiento de tecnología, el servicio ofrece a los participantes de este programa todas las herramientas que se necesitan para generar relaciones productivas con los clientes. Los participantes son instruidos en cómo mejorar el proceso de venta en época de pandemia a través de herramientas de neuromarketing y cómo escribir emails persuasivos que logren enganchar a los clientes con la estrategia comercial sin necesidad de visitas presenciales. Diseñado para ejecutivos y agentes comerciales online, estos cursos instruyen a los participantes a cómo perder el miedo a la cámara y a los medios tecnológicos y les enseñan todas las técnicas y herramientas de cómo vender productos y servicios de alto valor (a partir de cinco cifras) a través de técnicas de venta profesionales.

Este programa se está realizando en grandes empresas. En dos de los sectores que mayor acogida tiene el programa, es en la automación y el inmobiliario. En cuanto al sector automoción Valuexperience esta formando a los equipos comerciales de FIAT, Chrysler, Jeep, Dodge y RAM, entre otras. El programa tiene una excelente acogida el 70% de los equipos comerciales manifiestan un incremento de sus ventas gracias a las técnicas que aprenden en el programa. Uno de los testimonios es Eduardo Perez Alsina, un asesor comercial de la marca FIAT que comenzó reticente el programa y al finalizar estas fueron sus palabras :

”A mí el programa me sorprendió en todos los sentidos, no solo he aprendido a sacarme el miedo a la tecnología, he aprendido técnicas de venta que en 40 años de profesión nunca había escuchado. He aprendido a desarrollar una historia de mi vida profesional y el producto, para asegurar que el cliente me compre a mí y no a mi compañero. En este tiempo que hemos estado trabajando, he incrementado en un 60% la proyección que yo me había puesto, realmente estoy eternamente agradecido, de los tutores y el grupo que es como una familia. Y solamente decir, que den el primer paso, lo demás llegará solo”

Incrementar los ingresos y obtener grandes resultados

Con el programa Digitaliza tu Estrategia Comercial los participantes aprenderán a ampliar sus conocimientos en estrategias de ventas y estrategias comerciales, los enseñarán a diseñar procesos y desarrollar speechs de ventas y presentaciones. El programa de entrenamiento se desarrolla en 6 semanas y cuenta con contenido 100% online. Cada semana se inicia con un webinar donde el tutor comparte las herramientas y tácticas de venta de cada módulo y explica, como aplicarlas a cada negocio.

Valuexperience quiere lograr con este programa que todos los participantes se conviertan en estrategas y aprendan a trazar planes y desarrollar mensajes de valor que los ayuden a vincularse profesionalmente con los clientes para que puedan cumplir con el objetivo de maximizar las ventas.