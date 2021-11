Estrategias de SEM para pequeños negocios, por la agencia de marketing digital MK20

Actualmente, la digitalización ha llegado a todos los ámbitos sociales. Las personas pasan gran parte del día conectadas a internet, ya sea visitando redes sociales o haciendo compras online. Esto ha generado una verdadera revolución, en la cual todas las empresas deben procurar tener presencia en internet, independientemente de si cuentan con una sede física o no.

Hoy en día, se podría afirmar que aquello que no está en internet, no existe. En el caso de las pymes, estas deben buscar estrategias para posicionarse en la web con poco presupuesto, siendo el SEM pequeños negocios una de las mejores alternativas para que este tipo de empresas consiga atraer nuevos clientes. En MK20 son especialistas en SEM y en otras muchas técnicas de marketing digital necesarias hoy en día para que un negocio consiga el éxito en el entorno digital.

¿Cuáles son las ventajas del SEM?

SEM son las siglas de Search Engine Marketing, que significa en español marketing en motores de búsqueda. Por tal motivo, consiste en realizar publicidad de un negocio en motores de búsqueda como Google, Yahoo o Bing. Esta estrategia se basa en seleccionar una palabra clave que definirá a la empresa y que será sugerida por los especialistas en marketing. Posteriormente, estos realizan un anuncio que incluya dicha palabra clave en el motor de búsqueda seleccionado. Cuando los usuarios busquen información relacionada con la palabra clave, automáticamente verán el anuncio en las primeras posiciones y al hacer clic en el mismo, serán direccionados a la página web de la empresa.

Las ventajas del SEM para pequeños negocios son múltiples. En primer lugar, ayudará a incrementar las ventas, pues con una palabra clave adecuada, los clientes potenciales podrán llegar hasta esa empresa y adquirir su producto o servicio. También logra un aumento de las visitas al sitio web y la posibilidad de adelantarse a la competencia, con un buen anuncio que permita aparecer antes que los competidores.

¿Cuánto cuestan las campañas de pago o SEM?

El presupuesto de marketing de los pequeños negocios suele ser bastante limitado, sobre todo si acaban de lanzar el negocio. La mayoría de estas empresas tiende a invertir en el desarrollo de su página web y en marketing en redes sociales o SEO, como estrategias para lograr una mayor cantidad de visitas de clientes potenciales. Sin embargo, en un mercado tan competitivo, los pequeños negocios deben considerar también el uso de las campañas de pago o SEM.

Aunque no lo parezca, las campañas de pago no son costosas y no existe un mínimo de inversión. Las empresas pueden decidir cuánto invertir de acuerdo a su disponibilidad.

En función del presupuesto que se haya dedicado para la campaña de pago, se obtendrán más o menos resultados. Sin embargo, aunque se comience con un modesto presupuesto, el marketing SEM permitirá obtener resultados relevantes para mejorar las ventas del negocio.

El SEM para pequeños negocios facilitará la medición de cualquier aspecto que la empresa desee conocer, permitiendo que la misma entienda rápidamente qué le funciona y qué no, para ajustar el presupuesto si es necesario. Por todo lo mencionado anteriormente, podría decirse entonces que es una estrategia viable para los pequeños negocios.

Aquellos propietarios que deseen recibir orientación sobre el SEM y sobre cómo este podría ayudar a crecer a su empresa encontrarán en el equipo de MK20 un asesoramiento capaz de resolver todas las dudas al respecto.