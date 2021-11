El estrés, el ejercicio y el sueño se pueden gestionar de la mano de la Academia Alto Rendimiento

Se ha de volver a escuchar a las emociones. Cuando no se hace, existe la posibilidad de que un estrés no adaptativo pueda convertirse en un problema, como afectar a la salud, a la claridad mental o crear dificultades para conciliar el sueño.

¿Si solo se puede elegir una opción? Lo recomendable es descansar y dormir al menos 8 horas. ¿Y si se quiere un complemento? Se debe llevar a cabo al menos 3 veces a la semana actividad física capaz de mover al corazón. Ambos, junto a una dieta equilibrada y una gestión emocional adecuada, son ingredientes para una mejora del bienestar y la calidad de vida. En la Academia Alto Rendimiento se enfocan en el desarrollo y crecimiento personal, con el fin de enseñar a mejorar, entre otras cosas, la gestión del estrés, el ejercicio y el sueño.

Cómo gestionar el estrés de la mano de Academia Alto Rendimiento

Toda mente se merece un respiro y la ayuda de los otros dos cerebros: el corazón y el aparato digestivo. Aunque es cierto que el estrés adaptativo (eustrés) es beneficioso, una gran parte del estrés que se experimenta a diario es innecesario e incluso perjudicial.

Varios estudios demuestran que las personas estresadas crónicamente, tienden a ver disminuidas sus habilidades y capacidades cognitivas. La creatividad, la productividad, la motivación y, a veces, hasta el sistema inmunológico se pueden ver afectados por el estrés crónico.

Por ello, es importante aprender a dosificar el estrés en cuanto aparece y aprender a relacionarse mejor con él. Si se ignora, es posible que aumente y que más adelante pueda acarrear problemas más graves.

A pesar de esto, existen elementos que se pueden abordar a diario, los cuales resultan muy efectivos para gestionar el estrés, como el ejercicio. Entrenar y hacer actividad física con regularidad es vital para reducir los niveles nocivos de estrés.

Asimismo, descansar y tener las horas de sueño diarias necesarias es primordial para el óptimo funcionamiento del cerebro (en ciertas fases del sueño, el sistema glinfático se ocupa de "limpiar" el cerebro). Igualmente, desarrollar las actividades cotidianas en un espacio saludable, con hábitos laborales saludables, también repercute en el manejo del estrés y en una mayor productividad.

Autoconocerse es la clave verdadera

En ocasiones, se presenta la sensación de no poder avanzar en ciertas áreas de la vida. En ese punto, es imprescindible aprender a conocerse a sí mismo, con el objetivo de entender cuál es el verdadero problema raíz.

Por esta razón, el pilar para el desarrollo y crecimiento personal que ofrece Academia Alto Rendimiento se basa en el autoconocimiento. Esta escuela también aporta técnicas que permiten hacer un ejercicio de introspección, con el fin de identificar patrones que pueden afectar a la salud mental. Estos suelen ser patrones y/o hábitos que ya no funcionan o que ya no son necesarios como una mentalidad sin explotar, la ausencia de confianza, formas limitantes de ver el mundo, las maneras de relacionarse consigo mismo y con los demás, heridas o episodios del pasado sin cerrar, etc.

Sin hacer esa autoevaluación, no es posible empezar a manejar los elementos convenientes para gestionar el estrés. Cada persona es un mundo aparte, por eso es necesario diseñar un plan que se adapte al contexto propio de cada persona, en cada momento.