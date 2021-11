Los eventos de lanzamiento o kick off para empresas de la mano de Marca Condal

Las reuniones ideales para presentar o debatir ideas, objetivos o el inicio de un nuevo proyecto son los eventos de lanzamiento o kick off para empresas. Para que este tipo de acontecimientos sean efectivos, es importante tener en cuenta varios aspectos.

La agencia Marca Condal es experta en la realización de eventos corporativos y kick off para pequeñas, medianas y grandes compañías. Por esta razón, corporaciones como Google, Movistar, HP o Mattel ya han confiado en esta marca para realizar eventos exclusivos y creativos para sus equipos de trabajo.

Eventos kick off para empresas con Marca Condal

El término kick off hace referencia a la patada inicial que se realiza en los partidos de fútbol para dar comienzo al juego. En este sentido, los eventos kick off, kick off meetings o eventos de lanzamiento son reuniones que tienen como finalidad presentar, debatir y planificar el inicio de un proyecto. Además, estos acontecimientos son ideales para hablar sobre el comienzo de un nuevo calendario corporativo.

Marca Condal es una agencia que se especializa en realizar este tipo de eventos para pymes y empresas de forma creativa y original. Su principal finalidad es organizar una reunión en la que los invitados se sientan a gusto a la hora de hablar sobre el inicio de nuevas metas u objetivos. Para ello, considera aspectos cruciales como un espacio libre de fuertes ruidos o distracciones, con un clima agradable y una decoración y estructura visual adecuadas. Asimismo, su equipo ayuda y asesora a las empresas en cuanto a la organización y planificación de los horarios, número de sesiones, actividades, etc.

¿Qué aspectos tiene en cuenta Marca Condal a la hora de organizar eventos kick off?

Durante la realización de reuniones kick off, Marca Condal trabaja detalladamente la gastronomía, el inmueble y el aspecto visual, para generar sinergia entre los invitados. La agencia organiza y acomoda todo el espacio con el objetivo de propiciar y facilitar el trabajo en equipo entre los empleados, directivos y colaboradores.

La empresa también se encarga de calcular el presupuesto de la reunión y el coste de todos los escenarios. Por otra parte, Marca Condal mide los resultados y recolecta información de las interacciones, retornos de inversión y sentimientos de marca generados. Por último, planifica tiempos de descanso y paradas en cada sesión, mejorando así la participación del personal de trabajo.

Los eventos kick off de Marca Condal son una alternativa para presentar y planificar nuevos proyectos empresariales. Esta agencia, gracias a sus años de experiencia en la realización de acontecimientos corporativos, es capaz de organizar reuniones que arrojen los mayores y más óptimos resultados esperados.