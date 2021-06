El éxito de las franquicias de papelería y hobby Alfil.be: más de 140 franquicias operativas en 11 años

Alfil.be cuenta con un seguido de bases que justifican el éxito de sus franquicias impulsadas por emprendedores. En primer lugar venden artículos de necesidad, por lo que las diferentes épocas económicas no les influyen y siempre tienen actividad. Además, no hay compras mínimas y el personal en tienda es prácticamente nulo. Por otro lado, el local no necesita someterse a obras.

En el momento de adquirir la franquicia, el franquiciado recibe la tienda física llaves en mano, donde podrá vender papelería de impulso, regalos, reprografía, hobbies y talleres de manualidades. Este cuenta con una tienda online propia para poder vender 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año a clientes particulares y profesionales, sin límite ni de comerciales ni de zonas, pudiendo escalar el negocio de forma ilimitada.

Tras más de 11 años de experiencia franquiciando, Alfil.be cuenta con más de 140 tiendas operativas en España. Además, dispone de más de 60.000.000€ de stock a disposición de los franquiciados.

La central se encarga al 100% de la preparación de pedidos y envíos logísticos. Focalizándose únicamente en atender al cliente, la compañía garantiza envíos a domicilio en tan solo 24 horas.

Alfil.be se encarga de todo el proceso de creación de la franquicia: financiación (Incluso 100%), búsqueda de local, formación, montaje de la tienda, etc. De este modo, el franquiciado no debe preocuparse por nada. De hecho, la compañía ofrece el punto muerto operativo más bajo del sector y una recuperación de inversión única.

“Hacer lo mismo que le gustaría que le hicieran a uno mismo”: este es su lema, pragmático y simple, pero contundente porque en su sector la estrella es el servicio y esto solo se consigue bajando los costes operativos del día a día hasta cifras muy pequeñas. De este modo, el franquiciado puede despreocuparse del tema económico y centrarse 100% en la calidad del servicio, base fundamental de la fidelización y recurrencia.

Compartir este éxito sin precedentes y formar parte de este grupo es muy fácil: solo hay que ponerse en contacto con el Departamento de Expansión y ellos guiarán al futuro franquiciado paso a paso para resolver todas la dudas y hacer realidad su futuro profesional.