El éxito del primer disco de Rebeldehada

Rebeca Gómez Sueiras es conocida por todo el mundo como Rebeldehada, por su gran seguimiento de fans en RRSS, por ser influencer, organizadora, presentadora de eventos de moda, belleza, solidaridad y valores sociales, pero también por su nuevo disco, que está siendo todo un éxito en YouTube y en todas las plataformas musicales y RRSS.

Es una mujer emprendedora que ha dirigido empresas de reconocido prestigio, con una trayectoria profesional impresionante, y que, sin buscarlo, ahora se convierte en brillante empresaria gracias a su éxito en el mundo de la canción. Durante esta entrevista se puede apreciar que es una persona hecha así misma impregnada de grandes valores, trabajadora nata, llena de tesón, perseverancia, persona digna de admiración y ejemplo a seguir, muy comprometida con labores humanitarias, solidarias, y valores sociales.

Rebeldehada es una estrella todoterreno, no hay género musical que se le resista, con una voz considerada por los expertos musicales como prodigiosa, llena de dulzura, fuerza y registros de voz.

Es una mujer muy inteligente, pionera en innovación y muy creativa. Su trayectoria académica consta con nada menos que cuatro carreras universitarias y más de una centena de títulos acreditativos en diferentes doctrinas, en la actualidad compagina su trabajo en Creanavarra con la moda y la música.

Rebeca cómo te sorprendió ser la ganadora entre miles de proyectos musicales?

"Jamás pensé que la vida me sorprendería de este modo, fue muy gratificante ser la ganadora de un proyecto musical totalmente subvencionado."

Todo el mundo dice que tus letras son preciosas, llenas de significado y empatía, que llegan al alma ¿Cómo surgen?

"Mis letras están llenas de pedacitos de mí, de mis vivencias y de cómo veo la vida, canto en ellas lecciones de vida que nos pueden servir a todas y todos. Tengo letras dedicadas a una persona maravillosa que marcó mi vida (N.H.G. 295), a mi hermano fallecido y por supuesto a Pamplona y Madrid, Pamplona porque es una ciudad de la que estoy enamorada, tiene algo que atrapa, y Madrid porque es la ciudad que me vio nacer."

¿Cuáles son los planes después de este primer disco que está arrasando con su popularidad y éxito por toda España e internacionalmente en Miami?

"Ya estamos preparando el segundo disco y sinceramente no puedo más qué agradecer la gran acogida que está teniendo el primero y el gran equipo de profesionales que me rodean, como mi mánager Fernando Cortés, Iker Ugal (productor audiovisual), Isabel Fontán (relaciones públicas), David Montanalluch (fotógrafo), José Montoya y Sander Mihai (producción), Lucía Moreno (coreógrafa), Juan Fin oficial (gestión musical), Daniela Quintero (efectista), Inmaculada Rosa (encargada de comunicación, promoción, eventos y actuaciones), así como un equipo de 20 profesionales increíbles, y por supuesto a vosotros los medios, por fijaros en el disco de Rebeldehada para publicarlo en vuestras secciones destacadas, es todo un honor, estamos muy agradecidos."

¿Cómo has llegado a Miami?

"A través de un compañero del equipo, me conocieron productores de Miami, me propusieron cantar para que se me escuchara en tierras internacionales, y me pareció algo interesante. La canción está ya grabada y saldrá próximamente en el extranjero."