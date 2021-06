Factor Amigo: adiestrador de perros en Zaragoza

El perro es el mejor amigo del ser humano, así lo afirman todas aquellas personas que disfrutan de manera diaria...

El perro es el mejor amigo del ser humano, así lo afirman todas aquellas personas que disfrutan de manera diaria de la compañía y la lealtad de estos animales. Sin embargo, en ciertas ocasiones, hay algunos perros que pueden tener malos comportamientos, lo que hace necesario la intervención de un adiestrador canino, una persona con experiencia y que cuente con los conocimientos necesarios para garantizar la calidad de vida tanto de la mascota como de su responsable.

En Zaragoza, uno de los adiestradores caninos referente en el sector es Aarón Sánchez, responsable del proyecto Factor Amigo. Los cursos de adiestramiento canino impartidos por Aarón Sánchez están dirigidos a todas aquellas personas que quieran disfrutar de un perro, como apunta Aarón de manera coloquial, “con la cabeza bien amueblada”. El adiestrador de perros en Zaragoza cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector del adiestramiento canino, tiempo durante el cual ha logrado ayudar a más de 1.500 personas gracias a las más de 8.000 sesiones impartidas.

Los profesionales se encargan del adiestramiento de los cachorros

Una de las etapas fundamentales en la vida de un perro es cuando son cachorros, ya que se trata de la etapa en la que se sentarán las bases de su comportamiento de adulto. Por este motivo, resulta muy importante contar con la ayuda de un adiestrador de perros en Zaragoza como Aarón Sánchez.

La formación impartida por Factor Amigo permite construir unos buenos cimientos en el cachorro para que el día de mañana sea todo más sencillo. Los cursos permitirán a los responsables de las mascotas disfrutar de la convivencia de los cachorros mientras se les educa sin agobios ni interminables correcciones, evitando tener que ir siempre detrás de ellos por haber hecho algo mal.

Los cursos de adiestrador de perros en Zaragoza contemplan algunos de los siguientes aprendizajes: ejercicios para que el cachorro no tenga ansiedad cuando los dueños se van, cómo facilitar el descanso del cachorro, cómo conseguir que controle el pis, cómo llevarlo suelto y también con correa, qué hacer cuándo el perro se asusta, etc. Otro de los aprendizajes muy importantes que se enseñan es cómo adiestrar al animal para que no vea la comida como lo más importante.

Más información sobre Factor Amigo

Factor Amigo es una empresa de adiestramiento canino en Zaragoza que nace en el año 2009 de la mano de su fundador Aarón Sánchez, profesional que actualmente sigue dirigiendo la compañía. Del 2016 al 2020, Sánchez se unió a Educan para trabajar en la delegación Educan Zaragoza. La prioridad de Factor Amigo es formar al responsable del animal, dándole los conocimientos necesarios para que sepa cómo adiestrar y educar a su perro de la mejor manera posible. Además de adiestramiento para cachorros, la empresa también está especializada en la modificación del comportamiento canino en perros de mayor edad.

La formación que propone Aarón Sánchez es totalmente personalizada, hecha a medida, ya que cada perro y cada dueño son completamente diferentes y, por tanto, necesitan una formación adaptada a su caso particular. En Factor Amigo no trabajan por sesiones, sino que se guían por los resultados conseguidos en el dueño y el perro. Si llegado el final de la formación, lo conseguido no es suficiente, se sigue trabajando en el adiestramiento del perro.

Toda persona que esté interesada en contratar los servicios del adiestrador de perros en Zaragoza Aarón Sánchez puede encontrar en la página web de Factor Amigo los formularios para plantear cualquier tipo de requerimiento, el número de teléfono y también el correo electrónico para contactar. Tras conversar con el profesional, se agenda un día para conocer al perro y al dueño y, a partir de aquí, uno de los profesionales de la compañía se acerca hasta la casa del responsable del animal para empezar a explicar la formación que convertirá al cliente en el mejor adiestrador posible de su perro.