Ficha Técnica Coche: ¿Cómo matricular cualquier tipo de vehículo importado de la Unión Europea?

Hoy en día, es muy habitual escuchar que un coche ha sido importado y matriculado posteriormente en territorio español, pero lo que se preguntan muchas personas es ¿Cómo funciona el proceso? y ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Desde Ficha Técnica Coche, empresa especializada en el asesoramiento acerca de matricular cualquier tipo de vehículo en el estado nacional, recomiendan conocer al completo el proceso para poder asegurarse de una matriculación ágil y fiable.

En un inicio, para poder matricular el vehículo, como puede ser un coche, será necesario que un ingeniero colegiado realice una Ficha Reducida, que es un documento requerido según el Real Decreto 750/2010, que contiene las características técnicas principales de un vehículo, de manera simple y abreviada. En el caso de la empresa Ficha Técnica Coche, entregan este documento en un plazo habitual de 3 o 4 horas, sin que supere las 24 horas. Tras recibir este documento, el interesado deberá presentar la Ficha Reducida del especialista a ITV para obtener la ficha técnica del vehículo.

La importancia de contactar con especialistas en la materia es imprescindible. En el caso de Ficha Técnica Coche, garantizan el proceso ya que el documento se firma con el Certificado Electrónico de la Real Casa de Moneda y Timbre, además de ser respaldados por una póliza de Responsabilidad Civil como aval del trabajo realizado.

No obstante, como advierten los especialistas de la empresa, en el caso de disponer de un Certificado de Conformidad (COC) emitido por el fabricante del vehículo declarando la conformidad de homologar el vehículo, no sería necesaria la Ficha Reducida. Se debería entregar directamente este mismo certificado del fabricante a la ITV. Para ello, se recomienda enviar la documentación por avanzado para verificar que la documentación es correcta, porque en algunos casos no lo es y sería necesaria la Ficha Reducida expedida por un profesional colegiado.

Los profesionales de Ficha Técnica Coche han comentado en algunas ocasiones las principales diferencias entre ambos documentos, es decir, entre el COC y la Ficha Reducida, donde destacan la rapidez y precio preferente de la Ficha Reducida, que no suele superar los 50 euros de coste y se entrega en tres horas, mientras que el certificado del fabricante es un documento con un valor aproximado de 200 euros y el tiempo de espera ronda los diez días.

¿Cuáles son los pasos a seguir para conseguir matricular un coche en España?

Como se mencionaba, el primer paso es lograr la Ficha Reducida, o en su defecto, el Certificado de Conformidad (COC). El trámite es más ágil para los vehículos que dispongan de una contraseña de homologación europea. Si el vehículo no dispone de ella o existe un cambio de residencia, los especialistas recomiendan pedir asesoramiento para algunos trámites adicionales, que pueden consistir en una equivalencia/equiparación nacional o una homologación individual. Indiferentemente del contexto, será necesaria una Ficha Reducida, de modo que este es el primer paso para lograr matricular el vehículo en territorio español.

Actualmente, todo este proceso puede realizarse de manera 100% online desde la página web de los especialistas de Ficha Técnica Coche.

Una vez se obtiene la Ficha Reducida, ya se puede solicitar la ITV, es decir, la Inspección Técnica del Vehículo. Para ello, se deberá enviar la Ficha Reducida a la estación ITV junto a la documentación del país de origen uno o dos días antes para su validación.

Si toda la documentación es correcta, se emitirá la Ficha Técnica del Vehículo o tarjeta ITV.

En ese caso, el siguiente paso consistirá en pagar el Impuesto de Matriculación en la Agencia Tributaria, valor que dependerá del valor neto del vehículo. Para ello, se aplican unos porcentajes en función de las emisiones de CO2. También será necesario el pago de Impuesto de Circulación en el ayuntamiento correspondiente.

Finalmente, se deberá entregar la documentación en la Jefatura Provincial de Tráfico. La normativa exige diferentes tipos de documentos esenciales en este trámite, como es el caso de la solicitud de matriculación, la identificación del solicitante o la Ficha Técnica del Vehículo, entre otros.

Aportando toda la documentación y mediante el pago de la tasa de emisión del permiso de circulación se podrá acudir a una tienda de recambios o especialista para poder realizar las placas de matrícula.

El trámite de matricular un vehículo en España requiere de la experiencia de profesionales avalados por su experiencia. Desde Ficha Técnica Coche facilitan y agilizan el trámite desde la expedición de una Ficha Reducida, documento que se puede contratar de manera totalmente online y recibirlo el mismo día.