La financiación alternativa frente a la banca tradicional, Birdcapital como ejemplo de excelencia en el sector

Las constantes regulaciones en el mercado de los préstamos hipotecarios, marcadas por el BCE (Banco Central Europeo), afectan directamente a la forma en cómo se relacionan las empresas y los particulares con las entidades financieras y de crédito.

Esto, sumado al complejo sistema de medidas impuestas por las entidades bancarias en el otorgamiento de créditos, han hecho crecer a otro factor importante dentro del juego financiero; la financiación alternativa.

Según la opinión de Mario Cantalapiedra, renombrado economista y autor del libro Cómo gestionar la relación de su empresa con los bancos, "en España hasta hace relativamente poco tiempo hablar de financiación ajena era hablar de financiación bancaria. Ahora, hemos de entender el conjunto de mercados e instrumentos financieros que están fuera del circuito bancario, y que suponen opciones alternativas y complementarias para las empresas y autónomos que buscan financiación. A través de ellos, los agentes económicos pueden intercambiar flujos financieros sin la intermediación de un banco, proceso que se conoce como 'desintermediación financiera'. Además, la financiación alternativa representa un mecanismo de protección frente a la evolución de los mecanismos bancarios. Por todo ello, lo lógico es creer que la financiación no bancaria seguirá aumentando en los próximos años, especialmente, debido al mayor conocimiento de estas alternativas no bancarias por parte de pequeñas y medianas empresas, la mayor especialización de las entidades y la mejora de la regulación".

En conformidad, Jesús Campoy, vicepresidente AIF, asegura que: "La financiación alternativa es una realidad en nuestro país desde hace ya algunos años. La intervención del Banco de España como supervisor de estas entidades - que sin ser bancos se dedican de forma profesional a la concesión de créditos hipotecarios - supone una oportunidad para generar el ecosistema necesario para una expansión del sector, con la consiguiente flexibilización del producto que comercializa, lo que redundaría en una oferta financiera a disposición del consumidor de crédito más nutrida y moderna con la que satisfacer sus necesidades de financiación".

¿En qué consiste la financiación alternativa?

El término acuñado es relativamente nuevo, comúnmente es conocida entre otras como préstamos de capital privado o capital privado. ¿Por qué se actualiza el nombre de esta financiación? La respuesta se deriva de dos vertientes, la primera se resume en la regulación del sistema financiero y la actualización y modificación de la ley hipotecaria. Aunque los fondos provengan de empresas y capitales privados con la capacidad de ofrecer financiación a empresas o particulares, consiste en una financiación regulada y reglada con parámetros similares a los que se exigen a las entidades bancarias.

Por otra parte, existe un proceso de especialización y profesionalización del sector. Desde los mercados reguladores se monitoriza y controla la conversión transformándolo en un sector altamente cualificado y especializado, eliminando así todo aquello que pudiera empañar las buenas prácticas de exigido cumplimiento para los actores intervinientes en dicha tipología de financiación.

En esta línea, se encuentran empresas como BirdCapital, cuyo propósito es ofrecer soluciones financieras a la medida del cliente, asegurando un servicio profesional, transparente y confiable, cumpliendo escrupulosamente todas las medidas legales.

Entendiendo esto, y sin entrar en profundidad en todos los aspectos que conlleva "la regulación", se pueden analizar los requisitos, riesgos y garantías legales, y las ventajas que puede suponer la financiación alternativa.

¿Quién puede acceder a la financiación alternativa y a quién va dirigida?

Para entender bien los requisitos, hay que empezar por entender a quién va dirigida este tipo de financiación alternativa. BirdCapital responde en su blog dicha cuestión. En resumen y citando palabras de su CEO, "creemos en las segundas oportunidades. Por ello, ofrecemos soluciones financieras a aquellos clientes que han sido desahuciados de la banca tradicional, en BirdCapital contamos con soluciones tanto para empresas como para particulares que busquen financiación de capital privado".

Cualquiera puede pasar por momentos puntuales en los que su estructura financiera requiera de apoyo bien para crecer, no descapitalizarse, obtener liquidez o solucionar problemas puntuales como embargos, préstamos diversos o simplemente enfrentarse a una situación inesperada como una herencia. Para todos estos baches en la economía, BirdCapital puede aportar una solución. Tanto si se está a las puertas de una ejecución hipotecaria a manos de un banco, o si una persona es un promotor con necesidades financieras. En todos estos y otros casos, BirdCapital trabaja para ser el mejor aliado financiero.

Resumiendo, cuando la banca tradicional cierra las puertas, no todo está perdido, se puede acudir a la financiación alternativa o capital privado.

Como norma general, los requisitos principales se basan en 3 puntos. El primero es disponer de garantía hipotecaria libre de cargas o con poca carga. Queda claro, por tanto, que son préstamos con garantía hipotecaria o préstamos hipotecarios de capital privado.

El segundo es tener una salida clara del préstamo, y capacidad de pago. Según la tipología pueden ser desde 1 hasta 20 años, desde los 15.000 € hasta los 15.000.000 €. Por tanto, se precisa tener clara la salida del préstamo.

En tercer lugar, la sinceridad y compromiso con los pagos. Es muy importante no solo el perfil económico y la garantía, sino también el perfil del cliente. Un cliente puede encontrarse en Asnef o Rai e igualmente puede optar a la financiación privada.

Cada consulta tiene su peculiaridad, por tanto, cada caso se estudia personalmente y de forma individual, dando una respuesta clara, ágil y eficaz. No es lo mismo un préstamo para reunificar deudas, solicitado por un particular, que un préstamo para iniciar o finalizar una promoción inmobiliaria, o un préstamo con base en una licencia de taxi, que un préstamo para poder finalizar la aceptación de una herencia. O simplemente un préstamo puente mientras se venden propiedades con el fin de no descapitalizarse o realizar inversiones.

Riesgos y advertencias de un préstamo hipotecario: garantías legales

Uno de los objetivos de la regulación es garantizar la transparencia, seguridad y satisfacción de los clientes cuando contratan un préstamo hipotecario. Por ello, es imprescindible contar y cumplir con todos los requisitos establecidos por los mercados reguladores en el ámbito de la ley hipotecaria. Algunos de estos requisitos son: ser una entidad registrada y supervisada por el Banco de España y Ministerio de Consumo y contar con un equipo profesional y acreditado.

Acceder a un producto financiero, implica leer y comprender perfectamente las condiciones a las que uno se compromete. Por este motivo, se debe confiar solo en empresas que cumplan todos los estándares exigidos por los mercados financieros reguladores, y que se basen en códigos de conducta y en una ética moral y profesional.

Como ejemplo de empresa de servicios de financiación alternativa a la banca tradicional (préstamos de capital privado), existe BirdCapital. La firma se basa en un servicio de eficacia, eficiencia y calidad, demostrando que la satisfacción y tranquilidad del cliente es lo primero. Por ello, destacan en el sector como una de las pocas empresas españolas que actualmente cumple con todos los requisitos necesarios marcados por los mercados reguladores para garantizar la seguridad a sus clientes. Están registrados en el Ministerio de Consumo y son supervisados directamente por el Banco de España.

En sus más de 15 años de experiencia en el sector de la financiación alternativa, la firma ha mantenido siempre dentro de su filosofía la continua preparación de su personal para que responda adecuadamente a los desafíos del mercado, compuesta por profesionales del sector crediticio, abogados, economistas y asesores financieros. Además, cuenta con un programa de formación continua avalado e impartido por la Universidad Politécnica de Valencia. Todo esto los ha convertido en una de las principales opciones en la financiación alternativa en España.

Ventajas de la financiación alternativa respecto a la financiación bancaria

Por norma general, se aprecian 3 claras ventajas de la financiación alternativa frente a la banca tradicional. Como ejemplo, se propone el sistema que BirdCapital tiene y su metodología para dar soluciones a sus clientes.

En primer lugar, la rapidez y agilidad en los trámites. Se han optimizado los procesos y tiempos para dar respuesta en un corto plazo de tiempo, a veces incluso en la misma llamada o consulta. En segundo lugar, la comodidad para el cliente. Todas las gestiones pueden tramitarse de manera online o vía telefónica, sin necesidad de moverse de casa para presentar documentación en una oficina, evitando así desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. También, la cercanía y personalización, ya que en todo momento el personal de BirdCapital mantiene la comunicación con el solicitante de forma personal, procurando la solución que mejor se adapte a la necesidad y situación de su cliente. Y por último, las condiciones. Como si de una boutique financiera se tratara, BirdCapital es experta en adecuar las condiciones y soluciones a sus clientes, buscando su bienestar. Según la tipología y necesidad del cliente, plazos comprendidos entre 3 y 20 años. Si un cliente está en un fichero de morosidad, como Rai u Asnef, no es un problema. Sin necesidad de cambiar de banco, ni contratar productos combinados, exceptuando lo exigido por la ley hipotecaria.

Por todas estas razones, la financiación alternativa es una buena solución cuando el banco dice "No".